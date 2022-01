Extraligový program startuje v pátek 7. ledna, HB Ostrov přivítá ve své hale TJ Sokol PP Hradec Králové. Havlíčkův Brod jde do boje ze třetího místa, Východočeši vstupují do roku 2022 jako předposlední devátý tým soutěže. „Určitě chceme vyhrát. Hradec má svoji kvalitu, dokáže být nebezpečný, ale my bychom měli potvrdit roli favorita,“ poznamenal k nadcházejícímu extraligovému klání trenér havlíčkobrodských stolních tenistů Bohumil Vožický.