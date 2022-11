HB Ostrov na půdě favorizované Borussie Düsseldorf výborně začal, pak ale soupeř naplno ukázal svoji sílu a utkání ovládl. „Soupeř předvedl svoje kvality. Prohráli jsme, ale by to pro nás obrovský zážitek,“ vracel se k utkání trenér HB Ostrov Dmitrij Prokopcov. Zážitek umocnila i atmosféra v hale, kterou slušně zaplnili také fanoušci havlíčkobrodského klubu.

Díky Tomáš Martinkovi, který si poradil s Antonem Källbergem ve čtyřech set, šel HB Ostrov nečekaně do vedení. „Tomáš Martinko mě příjemně překvapil, utkání zvládl výborně,“ poznamenal k úvodnímu duelu trenér HB Ostrov.

Vstup do utkání se následně povedl i Pavlu Širučkovi, který získal s Timem Bollem úvodní set. „Boll si v prvním setu Pavla oťukával, pak hrál přesně to, co potřeboval,“ připomínal Dmitrij Prokopcov.

Tomáš Tregler pak nezachytil úvod svého zápasu, Kay Stumper rychle vedl 2:0 na sety. „Stumper na Tomáše vlítl, hrál hodně na riziko a prosazoval se díky nepříjemnému servisu. Škoda, že Tomáš nevyužil setbol ve čtvrtém setu,“ poukázal na důležitý moment trenér havlíčkobrodských stolních tenistů.

Tečku za utkáním pak udělal Anton Källberg, který porazil ve třech setech Pavla Širučka.

Liga mistrů se v příštím týdnu bude hrát dvakrát v Havlíčkově Brodě. V úterý 15. listopadu od 18 hodin hostí HB Ostrov polský KS Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki, o dva dny později od půl sedmé večer sehraje odvetu s Borussií Düsseldorf.

Liga mistrů ve stolním tenisu, skupina A – 1. kolo:

Borussia Düsseldorf – HB Ostrov 3:1

Källberg – Martinko 1:3 (-11, 7, -5, -8)

Boll – Širuček 3:1 (-8, 7, 6, 5)

Stumper – Tregler 3:1 (2, 5, -7, 10)

Källberg – Širuček 3:0 (4, 7, 7)