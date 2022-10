Na druhý týmový bod nadřel Tomáš Polanský, který nakonec udolal Jordyho Piccolina 3:2. Český reprezentant dobře začal, ale pak ztratil dva sety v řadě a ve čtvrtém setu musel za stavu 10:11 odvracet mečbol. Závěrečný set ale už byl zcela v režii Tomáše Polanského. „Dneska to bylo fakt vydřené. Po prvním setu jsem začal kazit balony, nevěděl jsem proč. Naštěstí se mi to podařilo otočit,“ komentoval své utkání Tomáš Polanský.

Rozhodující třetí bod zařídil hráč havlíčkobrodského klubu HB Ostrov Pavel Širuček, proti němuž nastoupil za Itálii Tommaso Giovannetti. Pavel Širuček nezačal nejlépe a ztrátu z úvodu prvního setu už nedohnal, ale pak se rozehrál ke kvalitnímu výkonu a připsal si vítězství 3:1. „Určitě mě překvapil, nikdy jsem s ním nehrál. Prvních šest balonů mu vyšlo, první set byl z jeho strany fantastický,“ říkal na adresu svého soupeře Pavel Širuček. „Ve druhém setu jsem se chytil a zápas jsem měl pod kontrolou. Třetí set jsem uspěchal, ale naštěstí jsem to zvládl,“ dodával.

Podle trenéra Josefa Plachého nebyli Italové v oslabené sestavě (chyběli Mihai Bobocica a Niagol Stoyanov) nikterak lehký protivník. „Jsem rád, že jsme vyhráli, nebylo to nic jednoduchého. Těšíme se na další zápasy, doufám, že výkon bude stoupat. Díky středečnímu vítězství se nám vstup do kvalifikace podařil, věřím že na toto vítězství v dalších utkáních navážeme,“ hodnotil úspěšný vstup do kvalifikace Josef Plachý.

Kvalifikace na ME 2023 ve stolním tenise družstev:

ČESKO – ITÁLIE 3:0

Jančařík – Oyebode 3:3 (5, 6, 7)

Polanský – Piccolin 3:2 (4, -6, -8, 11, 5)

Širuček – Giovannetti 3:1 (-5, 6, 9, 5)