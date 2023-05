Adeptovi na obhajobu mistrovského titulu a vítězi základní části letošní extraligy havlíčkobrodské stolní tenistky cestu do finále play off nezkomplikovaly. HB Ostrov prohrál v semifinálové sérii 1:5 a 0:5 a sezona pro družstvo žen skončila.

Stolní tenistky HB Ostrov už mají po sezoně. V semifinále play-off nestačily na Hodonín, jemuž podlehly ve dvou zápasech. Ilustrační foto. | Foto: ČAST/Jaroslav Odstrčilík

Navzdory jasným prohrám v semifinále byla sezona vydařená, neboť HB Ostrov jako nováček extraligy nečekaně prošel až mezi nejlepší čtyři domácí kluby.

Favorizovaný Hodonín byl ale nad síly Havlíčkova Brodu. „Podle toho, jak tady hrál Hodonín v základní části extraligy, tak jsem myslel na lepší výsledek. Na play off byl ale perfektně připravený, neměli jsme šanci,“ uznal sílu semifinálového soupeře trenér havlíčkobrodských stolních tenistek Bohumil Vožický.

Za HB Ostrov bodovala pouze Darya Kiselová, která v duelu obranářek přehrála v Hodoníně 3:1 Markétu Ševčíkovou. Pak už uhrály havlíčkobrodské stolní tenistky jen čtyři sety.

Karetní mariáš! Fotbalisté z Vysočiny v divizi měli o víkendu notně horké hlavy

Účast v semifinále je ale pro havlíčkobrodské ženy úspěchem. Extraligu hrálo družstvo jako nováček, sestava se během sezony z řady příčin dost měnila. „Hlavně první polovina sezony byla hodně divoká. Na začátku jsme byli i trošku ve stresu, abychom nehráli o záchranu,“ vracel se k úvodu sezony Bohumil Vožický. „To, že jsme nakonec prošli přes čtvrtfinále, je velký úspěch,“ zdůrazňoval.

Extraligu si za HB Ostrov zahrálo osm hráček. Do sezony nastoupil ve složení Tereza Pytlíková, Hamed Fagr Adel Mohamed Shomanová a Linda Záděrová. V posledním utkání doplnily Terezu Pytlíkovou Darya Kiselová a Aneta Širučková. Do extraligových bojů zasáhly také Tereza Lošťáková, Iva Gallerachová a Anna Stránská.

Extraliga žen ve stolním tenise – semifinále play off (1. utkání):

SKST PLUS Hodonín – HB Ostrov Havlíčkův Brod 5:1

Grofová – Kiselová 3:1 (-8, 11, 8, 9), Ševčíková – Pytlíková 3:0 (1, 7, 4), Partyková – Širučková 3:1 (11, 2, -8, 5), Ševčíková – Kiselová 1:3 (-6, -9, 12, -12), Grofová – Širučková 3:0 (8, 4, 11), Partyková – Pytlíková 3:0 (3, 5, 9).



Extraliga žen ve stolním tenise – semifinále play off (2. utkání):

HB Ostrov Havlíčkův Brod – SKST PLUS Hodonín 0:5

Kiselová – Partyková 0:3 (-10, -5, -10), Pytlíková – Grofová 0:3 (-4, -8, -5), Širučková – Ševčíková 1:3 (10, -6, -12, -11), Pytlíková – Partyková 0:3 (-5, -4, -9), Kiselová – Ševčíková 1:3 (9, -3, -3, -10).