Hrající trenér chválil i Tomáše Treglera, který zajistil týmu důležité dva body, když dvakrát stav utkání vyrovnával. Nejprve si poradil s Filipem Delinčákem, pak i s Jakubem Kleprlíkem. „Byl pod tlakem, ale v pátek mu to úplně sedlo. Kluci to v Ostravě zvládli, věděli jsme, že to nebude jednoduché. TTC hraje jinými míčky, úspěch v jejich prostředí je cenný,“ doplnil postřehy k utkání Dmitrij Prokopcov, který na pozici trojky prohrál s Alexandrem Valuchem.

Ve čtvrtek 1. prosince dohraje HB Ostrov první polovinu dlouhodobé části extraligy doma s Havířovem.

Extraliga mužů ve stolním tenise – 8. kolo:

TTC Ostrava 2016 – HB Ostrov Havlíčkův Brod 2:3

Kleprlík – Martinko 3:1 (9, -9, 6, 9)

Delinčák – Tregler 0:3 (-7, -7, -8)

Valuch – Prokopcov 3:0 (4, 8, 5)

Kleprlík – Tregler 0:3 (-7, -10, -8)

Delinčák – Martinko 2:3 (-5, 9, -3, 8, -8)