Ve městě Davida Reišpiese slavili havlíčkobrodští stolní tenisté šesté vítězství v sezoně a udrželi na druhém místě extraligové tabulky kontakt s lídrem, pražským El Niněm. V Dobřanech vyhrál HB Ostrov nad KT Praha jasně 3:0 a podruhé v sezoně nedovolil soupeři ani bod.

Do západočeských Dobřan se HB Ostrov přesunul na utkání sedmého kola právě z důvodu, že odtud pochází David Reitšpies. Volba to byla šťastná, na extraligový stolní tenis si tam našlo cestu 135 diváků. „V Dobřanech to bylo perfektní. Přišlo hodně lidí, tamní hala byla plná, utkání diváky bavilo,“ připomínal trenér havlíčkobrodských stolních tenistů Tomáš Demek.

A samotný David Reitšpies jako jednička páteční sestavy HB Ostrov odstartoval cestu za týmovou výhrou vítězstvím 3:1 nad Filipem Delinčákem. „David svoji roli zvládl parádně. Sice ztratil druhý set, ale pak dovedl utkání bezpečně do vítězství,“ hodnotil důležitý první duel trenér HB Ostrov.

Také další dva zápasy skončily 3:1 pro havlíčkobrodské hráče. Pavel Širuček po prohraném prvním setu rychle přehrál Martina Koblížka a Tomáš Tregler, který rovněž musel dohánět ztrátu z úvodní sady, si nakonec s přehledem poradil se vzdorujícím Martinem Šípem. „Pavlovi chvíli trvalo, než se dostal ke své hře, po prvním prohraném setu soupeře smetl. Tomáš si to udělal trochu komplikovanější, ale také on koncovku zvládl. Musím ale uznat, že Martin Šíp hrál velmi dobře,“ doplňoval svoje postřehy Tomáš Demek.

Utkání osmého kola extraligy HB Ostrov předehrával a nad Hradcem Králové už získal vítězství 3:2. Závěrečný zápas první poloviny soutěže s Ostravou KST bude hrát 8. prosince rovněž mimo Havlíčkův Brod, duel se odehraje na Slovensku v Levici.

O druhé listopadové sobotě čeká havlíčkobrodské stolní tenisty čtvrtfinále domácího poháru, vzápětí pak Liga mistrů s německým Ulmem.

Extraliga mužů ve stolním tenise – 3. kolo:

HB Ostrov Havlíčkův Brod – KT Praha 3:0

Reitšpies – Delinčák 3:1 (8, -5, 2, 5)

Širuček – Koblížek 3:1 (-9, 4, 1, 4)

Tregler – Šíp 3:1 (-10, 9, 13, 4)