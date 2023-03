Dva tituly mistra republiky přidal do své sbírky úspěchů havlíčkobrodský stolní tenista Pavel Širuček.

Havlíčkobrodský stolní tenista Pavel Širuček přidal poslední březnový víkend do své početné sbírky úspěchů další dva tituly mistra republiky. | Foto: Petr Veselka

Na víkendovém šampionátu v Havířově vybojoval Pavel Širuček nejprve spolu s Jiřím Martinkem prvenství ve čtyřhře a poté i titul ve dvouhře, když v semifinále porazil nejvýše nasazeného Tomáše Polanského 4:0 a pak ve finále turnajovou dvojku Lubomíra Jančaříka 4:1. „Sám jsem trochu překvapený, jak jsem to zvládl. Ale určitě to byl povedený víkend. Tomáš Polanský i Luboš Jančařík hráli výborně, nebyly to jednoduché zápasy,“ ohlížel se za právě skončeným mistrovstvím republiky Pavel Širuček.

Největší problémy měl překvapivě už ve třetím kole, v němž se utkal s Patrikem Klosem. Ztratil dva úvodní sety, vývoj utkání musel otáčet, nakonec to zvládl docela jednoznačně. „Patrik Klos ukázal, že umí být nebezpečný. V extralize jsem ho snadno porazil, myslel jsem si, že se nemůže nic stát. Od třetího setu jsem ho už jasně přehrával,“ poukázal na důležitý moment při cestě za titulem Pavel Širuček. Misterm republiky ve dvouhře se stal v neděli počtrvté, ve čtyřhře dokonce popáté. „Ve čtyřhře jsem to letos čekal jednodušší,“ přiznával.

Bronz za semifinále pak bral Pavel Širuček s manželkou Anetou ve smíšené čtyřhře. „Trochu mě mrzí, že jsme se s Anetou do finále nedostali, ale musíme to brát, jak to je. Nakonec jsme spolu také medaili získali, i to je úspěch,“ dodával nejúspěšnější účastník havířovského republikového šampionátu. Dva tituly zíkala také Zdena Blašková z SK Dobré. Aneta Širučková má bronz i ve čtyřhře žen, kde prošla do semifinále s hodonínskou Karin Grofovou.

Bronzovou medaili vezou ještě další havlíčkobrodští stolní tenisté. Tomáš Tregler za semifinále ve dvouhře a Tomáš Martinko za semifinále ve čtyřhře, v níž spolu havířovským Šimonem Bělíkem obhajovali mistrovský titul.

Mistrovství České republiky ve stolním tenise mužů a žen (z výsledků zástupců HB Ostrov Havlíčkův Brod)

Dvouhra mužů

3. KOLO: Pavel Širuček (HB Ostrov) – Patrik Klos (TJ Ostrava KST) 4:2 (-7, -4, 5, 6, 5, 4), Tomáš Tregler (HB Ostrov) – František Onderka (SF SKK El Niňo Praha) 4:0 (6, 5, 10, 5), Jiří Martinko (SPG Felbermayr Wels) – Ondřej Květon (HB Ostrov) 4:0 (6, 12, 5, 1), Lubomír Jančařík (CCTT Jura Moretz) – Tomáš Martinko (HB Ostrov) 4:1 (7, 4, 8, -7, 3). ČTVRTFINÁLE: Pavel Širuček (HB Ostrov) – Michal Beneš (SKST Liberec) 4:1 (10, -9, 3, 8, 6), Tomáš Tregler (HB Ostrov) – Adam Štalzer (SKST Havířov) 4:1 (7, 5, -7, 6, 2). SEMIFINÁLE: Pavel Širuček (HB Ostrov) – Tomáš Polanský (1. FC Saarbrücken TT) 4:0 (8, 9, 4, 6), Lubomír Jančařík (CCTT Jura Moretz) – Tomáš Tregler (HB Ostrov) 4:1 (7, 9, -15, 7, 6). FINÁLE: Pavel Širuček (HB Ostrov) – Lubomír Jančařík (CCTT Jura Moretz) 4:1 (9, -11, 8, 6, 10).



Čtyřhra mužů

2. KOLO: Jiří Martinko (SPG Felbermayr Wels), Pavel Širuček (HB Ostrov) – Šimon Jadrný, Radek Skála (HB Ostrov) 3:0 (1, 7, 1), Ondřej Květon (HB Ostrov), Radim Morávek (TJ Ostrava KST) – Jakub Kaucký (SF SKK El Niňo Praha), Martin Šíp (SK DDM Kotlářka Praha) 3:1 (-8, 8, 11, 12), Radim Bako (Naestved Bordtennis), Martin Koblížek (KT Praha) – Štěpán Brhel (HB Ostrov), Jakub Slapnička (Pedagog Č. Budějovice) 3:0 (9, 6, 5), Šimon Bělík (SKST Havířov), Tomáš Martinko (HB Ostrov) – Daniel Košťál, Bořek Otáhal (SKST Havířov) 3:0 (9, 10, 6). ČTVRTFINÁLE: Jiří Martinko (SPG Felbermayr Wels), Pavel Širuček (HB Ostrov) – Ondřej Květon (HB Ostrov), Radim Morávek (TJ Ostrava KST) 3:2 (4, -9, 5, -7, 5), Šimon Bělík (SKST Havířov), Tomáš Martinko (HB Ostrov) – Michal Blinka (BISTS Bielsko-Biala), Vojtěch Rozínek (SK Slavia Praha) 3:1 (8, -6, 7, 4). SEMIFINÁLE: Jiří Martinko (SPG Felbermayr Wels), Pavel Širuček (HB Ostrov) - Tomáš Koldas (Howald), Adam Štalzer (SKST Havířov) 3:0 (8, 7, 8), Ondřej Bajger (SKST Havířov), Petr David (KT Praha) – Šimon Bělík (SKST Havířov), Tomáš Martinko (HB Ostrov) 3:2 (10, 5, -7, -4, 8). FINÁLE: Jiří Martinko (SPG Felbermayr Wels), Pavel Širuček (HB Ostrov) - Ondřej Bajger (SKST Havířov), Petr David (KT Praha) 3:2 (-10, 7, -10, 8, 9).



Dvouhra žen

1. KOLO: Hanka Kodetová (Slavoj Praha) – Aneta Širučková (HB Ostrov) 4:3 (-2,9,-6,10,10,-8,3).



Čtyřhra žen

ČTVRTFINÁLE: Karin Grofová (SKST Hodonín), Aneta Širučková (HB Ostrov) – Klára Hrabicová (SKST Havířov), Jana Vašendová (MH Stolní tenis Ostrava) 3:2 (5, -3, 6, -8, 8). SEMIFINÁLE: Markéta Ševčíková (SKST Hodonín), Tamara Tomanová (TJ Ostrava KST) – Karin Grofová (SKST Hodonín), Aneta Širučková (HB Ostrov) 3:2 (8, -14, 6, -8, 7).



Smíšená čtyřhra

ČTVRTFINÁLE: Pavel Širuček, Aneta Širučková (HB Ostrov) – Ondřej Květon (HB Ostrov), Anna Klempererová (SKST Hodonín) 3:2 (8,-7,11,-7,9), Adam Štalzer (SKST Havířov), Markéta Ševčíková (SKST PLUS Hodonín) – Štěpán Brhel (HB Ostrov), Karin Grofová (SKST Hodonín) 3:2 (-6,8,-6,7,8). SEMIFINÁLE: Tomáš Polanský (1. FC Saarbrücken TT), Iva Meidlová Čečotka (SF SKK El Niňo Praha) – Pavel Širuček, Aneta Širučková (HB Ostrov) 3:1 (3, -8, 7, 9).