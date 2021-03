Něco takového se naposledy povedlo před dvanácti lety El Niňu Praha. Přesto v Havlíčkově Brodě není zápis do historie prioritou. „Pro mě je důležité, že jsme vyhráli základní část. To je v tuto chvíli jisté. Jestli se nám povede zbylé dva zápasy vyhrát, bude to příjemný bonus,“ byl až nezvykle chladný manažer klubu Miroslav Jinek.

V podobném duchu hovořil i trenér týmu Bohumil Vožický. „Prohrát ve zbylých zápasech nechceme a vím, že by to nechtěl ani Míra Jinek. Ten moc rád vyhrává. Na druhou stranu, pokud by se nám sérii nepovedlo udržet, svět by se nezbořil,“ prohlásil.

Vožický si dokonce myslí, že by nebylo od věci, kdyby tým před play-off dostal facku. „Z hlediska psychiky hráčů není dobré jít tam s tím, že jsme všechno vyhráli. Prohrávat samozřejmě schválně nebudeme.Naopak uděláme vše pro to, abychom zbylé dva zápasy vyhráli,“ ubezpečil.

Ztráty pokory či motivace se naopak nebojí šéf HB Ostrov. „Kluci jsou profíci. Vědí, o co hrajeme a co je naším cílem. My chceme titul, v tuhle chvíli ještě nemáme splněno,“ deklaroval Miroslav Jinek.

Není rozhodně bez zajímavosti, že u série EL Niňa před dvanácti lety byli hned tři současní či bývalý hráči havlíčkobrodského klubu. Zasloužili se o ni Dmitrij Prokopcov, Bohumil Vožický a pak také Pavel Širuček. Ten jediný momentálně za HB Ostrov nehraje.