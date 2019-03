„Nakonec jsme přivezli pět medailí z toho čtyři tituly „Mistr České republiky“ a jednu bronzovou medaili. Všem chlapcům patří obrovská gratulace a poděkování,“ řekl trenér Havlíčkova Brodu Zdeněk Švec.

VÝSLEDKY

Žáci – kategorie do 38 kg: Hauser Jakub, 1.místo. Do 44 kg: Tomas Lubomír, 5.místo. Do 48 kg: Zvolánek Matěj, 1.místo. Do 52 kg: Šimek Daniel, 4.místo. Do 57 kg: Kořán Jiří, 1.místo. Šimek Matěj, 4.místo. Miksa Patrik, 9.místo. Do 68 kg: Benc Jan, 3.místo. Kučera Filip, 4.místo. Do 100 kg: Sarkisjan Artur, 1.místo.

DRUŽSTVA (27 oddílů)

1. TJ Jiskra Havlíčkův Brod

2. Sokol Vítkovice

3. Sokol Hnidousy – Motyčín