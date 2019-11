Havlíčkův Brod – Hned tři zlata získali havlíčkobrodští zápasníci na mezinárodním turnaji ve Stromovce Prague Wrestling Open 2019. Turnaje se celkem zúčastnilo 273 mladých zápasníků ze 42 oddílů z Česka, Slovenska, USA, Ruska, Dánska, Běloruska, Estonska, Německa, Belgie a Ukrajiny. Řeckořímští zápasníci z Havlíčkova Brodu vybojovali kromě zlata i čtyři stříbrné a tři bronzové medaile.

Havlíčkobrodští zápasníci, ilustrační foto | Foto: Zdeněk Švec

PŘÍPRAVKA A – kategorie do 28 kg: Průša Sebastian, 8.místo. Do 35 kg: Šiška Daniel, 13. místo. Hanusek Dan, 11. místo. Do 39 kg: Čipl Matyáš, 8.místo. Do 43 kg: Rákosník Patrik, 11. místo. Do 47 kg: Satrapa Václav, 1. místo. Kotlas Šimon, 2.místo. Do 52 kg: Žák Vítězslav, 2. místo. Kocman Radovan, 3.místo. MLADŠÍ ŽÁCI – kategorie do 39 kg: Zvolánek Patrik, 2. místo. Do 43 kg: Hanusek Jan, 20.místo. Do 47 kg: Žák Petr, 4. místo. Podrázský Zdenek, 11. místo. Do 63 kg: Lehotský Tadeáš, 8.místo. Do 70 kg: Kocman Dominik, 2.místo. STARŠÍ ŽÁCI – kategorie do 48 kg: Langer Marek, 5.místo. Do 52 kg: Zvolánek Matěj, 1. místo. Tomas Lubomír, 7.místo. Do 62 kg: Kořán Jiří, 3. místo. Benc Jan, 6.místo. Miksa Patrik,13.místo. KADETI – kategorie do 71 kg: Zelenka Michal, 3.místo. Do 80 kg: Hakl Tadeáš, 6.místo. Do 110 kg: Sarkisjan Artur, 1.místo. POŘADÍ DRUŽSTEV (42 ODDÍLŮ ): 1. H. BROD. 2. Olymp Praha. 3. USA.