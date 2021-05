Poslední bitva o letenky na olympiádu do Tokia čeká reprezentaci zápasníků, tedy i Oldřicha Vargu a Petra Nováka z Jiskry Havlíčkův Brod.

Zápasník Oldřich Varga má naději na olympiádu. | Foto: Zdeněk Švec

O nadcházejícím víkendu se v Sofii uskuteční závěrečná světová kvalifikace pro olympijské hry. Cíl je jasný, postoupit v bulharském hlavním městě do finále, protože právě takový je postupový klíč do Tokia. „S kým se utkám, zatím nevím, los ještě neznám. Odhaduji, že budou potřeba čtyři vítězství, aby kvalifikace byla úspěšná,“ pravil Oldřich Varga, který bude zápasit v kategorii do sedmdesáti sedmi kilogramů.