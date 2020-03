U 2006 – 2009 – kategorie do 43 kg: Pátek Antonín, 6.místo. Do 47 kg: Satrapa Václav, 2.místo. Kotlas Šimon, 6.místo. Do 52 kg: Žák Petr, 1.místo. Podrázský Zdenek, 4.místo. Do 57 kg: Žák Vítězslav, 8.místo. Do 70 kg: Kocman Dominik, 1.místo. Lehotský Tadeáš, 5.místo.

KADETI

Kategorie – do 48 kg: Langer Marek, 2.místo. Do 51 kg: Tomas Lubomír, 2.místo. Rázl Michal, 4.místo. Do 55 kg: Zvolánek Matěj, 1.místo. Do 60 kg: Kořán Jiří, 1.místo. Do 65 kg: Miksa Patrik, 4.místo. Benc Jan, 5.místo. Kučera Filip, 8.místo. Chadim Jan, 7.místo. Do 71 kg: Zelenka Michal, 1.místo. Do 110 kg: Sarkisjan Artur, 1.místo.

Mužští zápasníci se „poprali“ o medaile na republikovém šampionátu v Třinci. Sedm havlíčkobrodských borců vybojovalo pět placek. Z toho cinkly hned čtyři zlaté. V soutěži družstev pak skončila Jiskra druhá. (ev)

VÝSLEDKY

Kategorie do 60 kg: Milichovský Libor, 1.místo. Do 67 kg: Daniel Michal, 1.místo. Do 77 kg: Čapek Jiří, 4.místo. Hakl Tadeáš, 5.místo. Do 82 kg: Varga Oldřich, 1.místo. Do 87 kg: Novák Petr, 1.místo. Do 130 kg: Albini Marcel, 2.místo.

POŘADÍ DRUŽSTEV

1. OLYMP PRAHA

2. H. BROD

3. TŘINEC