Turnaje se celkem zúčastnilo 642 mladých zápasníků z 11 států. Z Brodu vyrazilo 13 závodníků, kteří vybojovali čtyři medaile – jednu zlatou, dvě stříbrné a jednu bronzovou. „Všem patří velké poděkování za předvedené výkony a vzornou reprezentaci,“ řekl havlíčkobrodský trenér Zdeněk Švec.

VÝSLEDKY

U 2009 – 2010 – kategorie do 28 kg: Průša Sebastian, 8.místo. Do 30 kg: Doležal Josef, 5.místo. U 2007 – 2008 – kategorie do 42 kg: Pátek Antonín, 5.místo. Do 47 kg: Žák Petr, 2. místo. Satrapa Václav, 8. místo. Do 52 kg: Žák Vítězslav, 20. místo. U 2005 – 2006 – kategorie do 42 kg: Hauser Jakub, 5.místo. Do 58 kg: Miksa Patrik, 26.místo. Do 62 kg: Kučera Filip, 5.místo. U 2002 – 2004 – kategorie do 52 kg: Zvolánek Matěj, 3. místo. Do 60 kg: Kořán Jiří, 2.místo. Do 65 kg: Zelenka Michal, 5.místo. Do 110 kg: Sarkisjan Artur, 1.místo.