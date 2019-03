Na turnaj se sjely necelý tři stovky závodníků, které reprezentovali 36 oddílů z deseti států – Česko, Polsko, Slovensko, Srbsko, Chorvatsko, Maďarsko, Moldávie, Ukrajina, Rumunsko a Bosna a Hercegovina. „My jsme jeli s dvaadvaceti kluky, kteří vybojovali patnáct medailí,“ řekl trenér Jiskry Zdeněk Švec.

Broďáci zároveň ovládli hodnocení družstev před domácím Hodonínem.

Starší žáci – kategorie do 38 kg: Hauser Jakub, 1.místo. Do 44 kg: Rázl Michal, 3.místo. Langer Marek, 5.místo. Do 48 kg: Zvolánek Matěj, 1.místo. Do 52 kg: Šimek Daniel, 6.místo. Do 57 kg: Kořán Jiří, 1.místo. Šimek Matěj, 7.místo. Do 68 kg: Benc Jan, 3.místo.

Mladší žáci – kategorie do 35 kg: Zvolánek Patrik, 1.místo. Do 43 kg: Žák Petr, 1.místo. Do 63 kg: Lehotský Tadeáš, 3.místo. Do 70 kg: Kocman Dominik, 3.místo.

Přípravka A – kategorie do 25 kg: Průša Sebastián, 3.místo. Do 28 kg: Kulhánek Tobiáš, 14.místo. Do 31 kg: Zvolánek Lukáš, 3.místo. Šiška Daniel, 11.místo. Do 39 kg: Pátek Antonín, 2.místo. Pospíšil Lukáš, 3.místo. Rákosník Patrik, 16.místo. Do 43 kg: Kotlas Šimon, 2.místo. Satrapa Václav, 3.místo. Do 52 kg: Žák Vítězslav, 1.místo.

VÝSLEDKY DRUŽSTEV

(36 ODDÍLŮ Z 1O STÁTŮ)

1. TJ JISKRA HAVLÍČKŮV BROD

2. TJ SOKOL HODONÍN

3. DOROG (Maďarsko)