„Turnaje se zúčastnilo 67 zápasníků z Čech, Německa, Polska, Ruska, Belgie a Švédska. Broďáci se zúčastnili s pěti závodníky,“ řekl brodský trenér Zdeněk Švec.

„Perlička neboli kuriózní situace – při velice sporném výroku rozhodčích, který nebyl zdaleka jeden, jsem zařval „Two points“ místo čtyř bodů a ihned jsem obdržel žlutou kartu. Před koncem turnaje za mnou přišlo vedení turnaje a zaplatil jsem 50 Euro pokutu za žlutou kartu,“ dodal Švec s úsměvem.

Kadeti – kategorie do 51 kg: Zvolánek Matěj, 3.místo. Do 60 kg: Miksa Patrik, 13.místo. Kořán Jiří, 3.místo. Do 65 kg: Kučera Filip, 13.místo. Do 110 kg: Sarkisjan Artur, 3.místo.