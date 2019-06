Přípravka B – kategorie 25 kg: Červín Daniel,3.místo. Do 28 kg: Doležal Josef. 1.místo. Šiška Radek. 5.místo. Pátek Alois, 15.místo. Ficbauer Aleš, 16.místo. Do 31 kg: Fikar Tedeáš, 3.místo. Vítek Petr, 7.místo. Fikar Matěj, 8.místo. Fňukal Matyáš, 9.místo. Do 47 kg: Wasserbauer Kvido, 1.místo.

Přípravka A – kategorie 25 kg: Průša Sebastian, 2.místo. Do 31 kg: Zvolánek Lukáš, 2.místo. Šiška Daniel, 8.místo. Do 39 kg: Pátek Antonín, 7.místo. Rákosník Patrik, 13.místo. Do 43 kg: Satrapa Václav, 1.místo. Do 47 kg: Kotlas Šimon, 2.místo. Do 52 kg: Žák Vítězslav, 1.místo.

Mladší žáci – kategorie do 35 kg: Zvolánek Patrik, 1.místo. Do 39 kg: Hanusek Jan, 10.místo. Do 43 kg: Žák Petr, 1.místo. Do 63 kg: Lehotský Tadeáš, 6.místo.

Starší žáci – kategorie do 44 kg: Rázl Michal, 2.místo. Hauser Jakub, 3.místo. Langer Marek, 4.místo. Do 52 kg: Zvolánek Matěj, 4.místo. Do 57 kg Šimek Matěj – 3.místo. Miksa Patrik, 6.místo. Šimek Daniel, 10.místo. Do 62 kg: Kořán Jiří, 3.místo. Do 68 kg: Kučera Filip, 6.místo.

Kadeti U17 – kategorie do 60 kg: Chadim Jan, 4.místo. Do 110 kg: Sarkisjan Artur, 1.místo.

Celkové výsledky družstev (33 oddílů): 1. H. BROD, 2. Hodonín, 3. Olymp Praha, 4. Veinakh – Essalem (Belgie), 5. Krnov, 6. Chomutov.