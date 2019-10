MLADŠÍ ŽÁCI – kategorie do 39 kg: Zvolánek Patrik, 2. místo. Do 47 kg: Žák Petr, 1. místo. Podrázský Zdeněk, 3. místo. Do 63 kg: Lehotský Tadeáš, 3. místo. Do 70 kg: Kocman Dominik, 2. místo.

PŘÍPRAVKA A – kategorie do 28 kg: Průša Sebastian, 3. místo. Do 35 kg: Zvolánek Lukáš, 2. místo. Do 39 kg: Rákosník Patrik, 7. místo. Do 43 kg: Pátek Antonín, 1. místo. Do 47 kg: Satrapa Václav, 1. místo. Kotlas Šimon, 2. místo. Do 52 kg: Žák Vítězslav, 1. místo. Kocman Radovan, 2. místo.

PŘÍPRAVKA B – kategorie do 25 kg: Červín Daniel, 1. místo. Kasal Petr, 3. místo. Do 28 kg: Pátek Alois, 2. místo. Do 31 kg: Vítek Petr, 1. místo. Doležal Josef, 2. místo. Fikar Matěj, 5. místo. Do 35 kg: Fňukal Matyáš, 1. místo. Nevole Jan, 6. místo. Do 43 kg: Wasserbauer Kvído, 1. místo.