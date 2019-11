Turnaje se celkem zúčastnilo 86 mladých zápasníků z 9 oddílů. Broďáci se zúčastnili s 24 chlapci a celkem vybojovali 21 medailí z toho 13 zlatých, 7 stříbrných a 1 bronzovou medaili.

VÝSLEDKY JEDNOTLIVCŮ

PŘÍPRAVKA C – kategorie do 20 kg: Červín Marek, 1. místo. Do 22 kg: Hrádek Pavel, 4. místo. Hrádek Matěj, 2. místo. Do 31 kg: Čípa Petr, 1. místo. PŘÍPRAVKA B – kategorie do 25 kg: Červín Daniel, 1. místo. Kasal Petr, 2. místo. Do 28 kg: Šiška Radek, 1. místo. Do 31 kg: Vítek Petr, 4. místo. Ficbauer Aleš, 5. místo. Doležal Josef, 1. místo. Do 35 kg: Fikar Matěj, 1. místo. Do 43 kg: Wasserbauer Kvído, 3. místo. PŘÍPRAVKA A – kategorie do 28 kg: Průša Sebastian, 2. místo. Do 31 kg: Šiška Daniel, 2. místo. Do 35 kg: Zvolánek Lukáš, 1. místo. Do 47 kg: Kotlas Šimon, 1. místo. Satrapa Václav, 2. místo. Do 52 kg: Žák Vítězslav, 1. místo. Kocman Radovan, 2. místo. MLADŠÍ ŽÁCI – kategorie do 39 kg: Zvolánek Patrik, 1. místo. Do 52 kg: Žák Petr, 1. místo. Podrázský Zdenek, 2. místo. Do 63 kg: Lehotský Tadeáš, 1. místo. Do 80 kg: Kocman Dominik, 1. místo. POŘADÍ DRUŽSTEV: 1. H. BROD, 2. Chrastava, 3. Borohrádek.