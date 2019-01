Havlíčkův Brod – Do prostějovské Sokolovny se sjelo na 60 seniorů, aby se při „Memoriálu Gustava Frištenského" utkali o body do hodnocení MČR družstev seniorů v zápase řecko-římském.

Titul ČR získali zápasníci brodské Jiskry. | Foto: Deník/archiv

Brodský zápasnický výběr nenašel přemožitele skoro v žádné hmotnosti a s naprostou převahou zvítězil. Broďáci vybojovali již osmý titul v řadě a od roku 2005 nenašli v této celorepublikové soutěži přemožitele.

Složení družstva: 55 kg Petr Zachariáš, 60 kg Jiří Milichovský, 66 kg Michal Novák a Ondřej Ulip, 74 kg Petr Janda, Jan Chalupský a Oldřich Varga, do 84 kg Petr Novák, Miroslav Švec, Tomáš Bílek a Robert Mrkvička, do 96 kg Bohumil Domkář a Jan Janda a do 120 kg Karel Vondrák a Andrea Hadwiger.

Pořadí družstev

1. Havlíčkův Brod

2. Hodonín

3. Chomutov

4. Prostějov

5. Olymp Praha

6. Plzeň

7. Třinec