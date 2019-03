„Zúčastnilo se ho 181 závodníků ze tří států – Česko, Polsko a Slovensko. Sedmnáct Broďáků pod trenérským vedením Tomáš Šimek a Radek Satrapa celkem vybojovalo 13 medailí,“ potvrdil brodský kouč Zdeněk Švec. Na krku se mladým nadějím houpaly 4 zlaté, 7 stříbrných a dvě bronzové placky.

Mladší žáci – kategorie do 34 kg: Zvolánek Patrik, 2.místo. Do 43 kg: Žák Petr, 1.místo. Do 52 kg: Podrázský Zdeněk, 3.místo. Do 57 kg: Lehotský Tadeáš, 1.místo. Přípravka A – kategorie do 25 kg: Průša Sebastián, 2.místo. Do 31 kg: Zvolánek Lukáš, 2.místo. Šiška Daniel, 5.místo. Do 39 kg: Rákosník Patrik, 5.místo. Do 43 kg: Satrapa Václav 2.místo. Do 47 kg: Žák Vítězslav, 1.místo. Přípravka B – kategorie do 25 kg: Šiška Radek, 2.místo. Do 28 kg: Vítek Petr, 1.místo. Ficbauer Aleš, 4.místo. Do 31 kg: Fikar Matěj, 2.místo. Do 43 kg: Wasserbauer Kvido, 2.místo. Přípravka C – kategorie do 20 kg: Hrádek Matěj, 3.místo. Hrádek Pavel, 6.místo.