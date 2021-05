Ve Varšavě nejprve v osmifinále porazil Estonce Andrease Vaelise, ve čtvrtfinále ale rychle prohrál za devatenáct vteřin s Dánem Turpanem Alim Alvievichem Bisultanovem. „Úvodní duel s mladým Estoncem mě potěšil, ještě jsem ušetřil nějaké síly. Úplně spokojený ale nejsem,“ ohlížel se mistrovstvím Evropy Petr Novák.

Litoval promarněné šance ve čtvrtfinále. „S Dánem Bisultanovem jsem ale zaspal začátek a rychle byl konec. Mrzelo mě to, loni jsem s ním na turnaji v Dánsku prohrál o jediný bod a také tentokrát to bylo na rovnocenný souboj. Na semifinále jsem měl,“ komentoval svoje vystoupení.

Ze čtyř českých reprezentantů skončil třiatřicetiletý Petr Novák díky osmému místu nejvýše. Ve druhé desítce výsledkových listin se umístili Štěpán David ve váze do 130 kilogramů, Artur Omarov ve váze do 97 kilogramů a Jakub Bielesz ve váze do 77 kilogramů, který zaskočil za zraněného havlíčkobrodského Oldřicha Vargu.