Havlíčkobrodští zápasníci stejně jako všichni sportovci mají vystavenou stopku na tréninkovou i soutěžní činnost. Jsou doma a připravují se individuálně. Někteří sportovci se ale mohou účastnit turnajů v zahraničí, ovšem svěřenci trenéra Zdeňka Švece nevystrčili paty z České republiky.

To ještě v srpnu zvládli mladí zápasníci na Kadlečáku ve Světlé nad Sázavou. | Foto: Zdeněk Švec

To potvrdil i havlíčkobrodský kouč. „Nikdo nás nikam nezve. Turnaje byly v Polsku, na Ukrajině a myslím i v Rusku, ale je jich málo.“ Zápasníci Jiskry se tak připravují podle svého uvážení. „Ty nejmenší, ať si dělají, co chtějí, ty do ničeho nenutíme. Kadeti si půjčili nějaké věci z tělocvičny a připravují se, jak chtějí. Na jaře se mohli být alespoň venku, ale teď to počasí moc často nedovoluje,“ prozradil.