Druhé extraligové vítězství v rozbíhající se sezoně vezou havlíčkobrodští stolní tenisté. V posledním zářijovém soutěžním utkání v předehrávce čtvrtého kola vyhrál HB Ostrov 3:1 na západě Čech v Chodově.

V posledním zářijovém soutěžním utkání vyhráli v předehrávce čtvrtého kola stolní tenisté HB Ostrov 3:1 v Chodově. | Foto: Jaroslav Loskot

Utkání na půdě soupeře, který převzal místo v extralize od Chebu, nebylo podle očekávání jednoduché. Navíc změřili síly hráči, kteří ještě v minulé sezoně působili v opačných barvách.

Hned na úvod tak zkušený Antonín Gavlas přehrál ve třech setech svého bývalého spoluhráče Davida Reitšpiesa a poslal Chodov do vedení. „Potvrdilo se, že utkání nebude jednoduché. Toník Gavlas zahrál podle očekávání výborně, to platilo i v závěrečném zápase, kdy vzdoroval do pátého setu Pavlu Širučkovi,“ vracel se ke čtvrtečnímu utkání trenér havlíčkobrodských stolních tenistů Tomáš Demek.

Pavel Širuček nejprve ve třech setech bez problémů přehrál chodovského Michala Bankosze. V následném souboji zápasových trojek došlo na duel Dmitrije Prokopcova a Tomáše Martinka, kteří pro změnu působili v minulé sezoně společně v Havlíčkově Brodě. Tomáš Martinko úspěšně zvládl tři vyrovnané koncovky setů a díky tomu šel do vedení HB Ostrov. „Jsem za Tomáše rád, že se mu takhle utkání povedlo,“ poznamenal Tomáš Demek.

V utkání týmových jedniček se pak Antonín Gavlas s Pavlem Širučkem přetahovali o vedení, koncovku už měl pod kontrolou havlíčkobrodský borec. „Pavel Širuček měl dobré úvody i ve druhém a třetím setu, shodně vedl 4:0, ale oba sety prohrál. Pak dokázal zápas otočit a přidat třetí týmový bod,“ doplnil trenér HB Ostrov.

Utkání vidělo přímo v Chodově 155 diváků. „Divácká atmosféra byla parádní, Chodov má i pěknou halu, je dobře, že se teď hraje extraliga právě tam,“ dodával Tomáš Demek. V neúplné tabulce se Havlíčkův Brod posunul na druhé místo za vedoucí Havířov.

Ve čtvrtek 5. října se muži extraligového HB Ostrov představí poprvé v sezoně doma, když v Havlíčkově Brodě přivítají pražské El Niňo, soupeře z loňského superfinále.

Extraliga mužů ve stolním tenise – 4. kolo:

SKST Chodov – HB Ostrov Havlíčkův Brod 1:3

Gavlas – Reitšpies 3:0 (6, 6, 10)

Bankosz – Širuček 0:3 (-1, -5, -7)

Prokopcov – Martinko 1:3 (-12, -12, 6, -9)

Gavlas – Širuček 2:3 (-5, 7, 10, -6, -6)