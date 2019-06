Zaručený úspěch? Musí se zkrátka sázet na mládež

Vysočina – České kolektivní sporty a letní olympijské hry? Tohle spojení poslední dobou moc neplatí. Za třicet let české historie se pravidelně dokázaly kvalifikovat na největší sportovní svátek světa jen basketbalistky, ale i to již přestalo platit. V roce 2000 se ještě objevili v Sydney fotbalisté a to je vše.

Zaručený úspěch? Musí se zkrátka sázet na mládež | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Vyhlídky do Tokia 2020. Reálnou šanci mají jen softballistky a baseballisté. Přitom oba sporty našly jednu z bašt i na Vysočině, na nejvyšší úrovni se hraje v Havlíčkově Brodě softball, v Třebíči pak baseball. Proč se tady uchytily právě pálkařské sporty? DOMA I VENKU Havlíčkobrodští Hroši jsou klubem z Vysočiny, který ve své téměř třicetileté historii sbírá jeden úspěch za druhým v softbalovém světě, a to nejen v České republice ale i na poli mezinárodním. Navíc skrz všechny věkové kategorie. Předseda softballového klubu vidí tři hlavní důvody, které vedou k úspěchům. „Máme už dlouhou tradici, fungujeme už od roku devadesát. Dalším je i zázemí Hippos arény, která láká tento sport zkusit. Je nejmodernější arénou v Evropě. Třetím pak to, že máme velmi dobré zázemí na škole Štáflova, kde jsou sportovní softballové třídy,“ prozradil dále Dušan Šnelly. Důležitá je také dobrá práce a příprava malých nadějí, která je hlavním příslibem. „To vám asi řeknou všichni, ať už jedná o jakýkoli sport. My máme opravdu výhodu v tom, že nám ředitelství školy vychází vstříc s rozvrhem,“ naznačil Šnelly. Mladí Hroši totiž chodí trénovat i v dopoledních hodinách nebo okolo oběda. NEJNIŽŠÍ PRŮMĚR Sázka na mládí je patrná i v Třebíči, která již třetím rokem hraje mužskou extraligu. „Máme jasně nejmladší tým v naší nejvyšší soutěži (průměr 21,3 roku – pozn. autora),“ upozorňuje trenér Jan Gregor a se smíchem pokračuje: A to nám to ještě někteří kazí. Třeba kdyby přestal nastupovat předseda klubu Honza Urbánek, kterému je přes čtyřicet, tak bychom stlačili věkový průměr snad pod dvacet let.“ Do širší reprezentace již nakoukl nadhazovač Lukáš Hlouch, který momentálně pomáhá v play-off brněnským Drakům. „Je dost možné, že mu bude extraliga brzo malá,“ prognostikuje Gregor. „Zkušenosti za mořem bych se rozhodně nebránil,“ usmívá se Hlouch. Není však jediný. „Jsou tady další náctiletí: Mirek Křivánek, Marek Krejčiřík, Robin Vávra, Martin Mazura, Lukáš Smejkal, další mladí jako David Sklenář či Kamil Pejchal. To jsou všechno naděje,“ jmenuje předseda Nuclears Jan Urbánek. Klub má pak početně obsazené mládežnické kategorie, pomohla i výstavba nové haly, kde můžou všechny věkové kategorie trénovat odpaly. „To je velký přínos, protože to můžeme trénovat i přes zimu. V normálních tělocvičnách to nejde,“ dodal Urbánek. V krajském městě pak roste žádaný konkurent, který rovněž začíná od nejmenších žáčků. Tady však zázemí pokulhává. „My jsme vděční za každou tělocvičnu, za každou volnou tréninkovou plochu,“ uvádí za jihlavské Ježky Martin Tulis. Kvalifikace na OH – softball Na olympijských hrách se hraje pouze ženský softball, takže se do japonského Tokia mohou dostat pouze české softbalistky. Kvalifikační klíč je jednoduchý. Na konci června začíná v Ostravě evropský šampionát žen, z něj se prvních šest týmů dostane na kvalifikační turnaj do holandského Utrechtu. K nim se přidá ještě dvojice celků z Afriky. „A z tohoto turnaje se na olympijské hry dostane pouze vítěz,“ prozradil Šnelly, který vidí velkou šanci pro české holky. „Myslím, že mají ze všech českých kolektivních sportů do Tokia nejblíž. Na evropském šampionátu patří ke kandidátkám na medaili a v Holandsku je šance velmi blízká. Ovšem co tak sleduji, tak ostatní týmy posilují. Shánějí za oceánem lidi s evropským pasem,“ dodal Šnelly. Kvalifikace na OH – baseball Kvalifikační klíč je u mužského baseballu obdobný. Čechy čeká od 6. do 15. září mistrovství Evropy v Německu. Z něj postoupí nejlepší pětice do kvalifikace o olympiádu v Itálii, která bude prakticky navazovat (18. až 20. září). Tam ještě postoupí také nejlepší týmy z Afriky. „Dá se říci, že favorité na postup z Evropy jsou tak nějak vykrystalizovaní. Baseball je tady dál než v Africe, takže se dá předpokládat, že vítěz kvalifikace bude právě z Evropy. Je dost možné, že proto některé týmy turnaj v Německu obětují, aby se moc neokoukaly,“ soudí třebíčský trenér Jan Gregor. „Moc nám ale nenahrávají volná pravidla. Dá se očekávat, že týmy pod námi, jako Francie a Velká Británie, se posílí o hráče ze zámoří,“ soudí reprezentační asistent Michal Müller. PAVEL MIKEŠ, EDITA PALKOVIČOVÁ

Autor: Pavel Mikeš