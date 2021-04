Teď není co slavit. HB Ostrov udělal za naplánovaným titulem jen první krok

Stolní tenisté HB Ostrov to vzali nejkratší cestou do semifinále play-off extraligy. Proti Hodonínu uspěli doma i v jeho herně. Odvetu dokonce zvládli alespoň z pohledu výsledku až nečekaně snadno. Vyhráli 3:0. „Jsem rád, že jdeme dál. Máme sice jistou bronzovou medaili, ale vzhledem k tomu, jaké jsme měli a máme cíle, to nic neznamená,“ vyjádřil se trenér Bohumil Vožický.

Tomáš Tregler byl opět brodskou oporou. | Foto: František Zálewský

Jeho slova jsou pochopitelná. Před sezonou dostal k dispozici na české poměry hvězdný tým a za úkol získat titul. Proto se postup čekal. „Opravdu to bereme jako splněnou povinnost," doplnil. Před zápasem v Hodoníně se hodně mluvilo o tom, zda brodský tým zvládne přechod na jiný druh míčků. Poradil si. Prokopcov, Tregler a Obešlo ztratili po setu. „Míčky nám dělaly potíže, kluci měli v zápasech pomalejší rozjezd, ale vyrovnali se s tím dobře," chválil Bohumil Vožický. Cenné byly všechny dílčí výhry, největší hodnotu měla ale ta prostřední. Obstaral ji Tregler, když si podruhé během tří dnů poradil s jedničkou Hodonína Klosem. „Tomáš jen potvrdil, že se na play-off připravil velmi dobře. Zase byl naším rozdílovým hráčem," chválil kouč. Ve druhém zápase po sobě byl na pozici trojky „ulitý" Obešlo. Vzhledem k tomu, že se jedná o nejlepšího hráče extraligy z hlediska úspěšnosti, je to překvapivé, ale má to svůj důvod. Zdravotní. „Michal sice tvrdí, že už je po zranění v pořádku, ale pořád trochu pajdá. Lýtko si stahuje, vypadá to, jakoby se chystal na běžky. Chtěl jsem ho ještě trochu pošetřit," objasnil s jistou dávkou humoru taktický záměr Bohumil Vožický.