Michale, jak moc je ovlivněná vaše aktuální sezona, co se týče přípravy?

Veškeré přípravy na sezonu jsou v tuhle chvíli zastavené. V tuto dobu je sport až na posledním místě, doufám, že všichni to ustojíme hlavně ve zdraví.

Minulá sezona pro vás byla zvláštní. Ještě ji máte v hlavě? Říkal jste, že vás hodně rozhodil negativní postoj závodníka, se kterým jste měl kolizi.

Loňská sezona mě hodně vzala, ale na druhou stranu mě i posílila. S mentalitou lidí se nedá moc dělat, když se někdo narodí s tím, že bude škodit ostatním, tak s tím prostě nikdo nic neuděláte. Můžete se proti těmto lidem jen obrnit a když to dokážete, tak máte vyhráno.

Co se vlastně stalo?

Byla to špatná nehoda. Bojoval jsem o vítězství, a při nájezdu do posledního kola do mě soupeř najel. Náraz mě shodil z motorky a já mu spadl přímo pod motorku, kdy mi přejel hlavu a krk. Měl jsem obrovské štěstí, že jsem tuto nehodu přežil, protože podobné nehody mají bohužel fatální následky. Měl jsem hodně tržných ran v obličeji, otřes mozku a tělo jednu velkou modřinu. Ale abych zavzpomínal i na hezké chvíle. Nejhezčí závody jsem zažíval v Trenčíně a v Dymokurech, které jsem vyhrál. To je úplně jiné závodění, když jste obklopeni dalšími závodníky z našeho týmu a rodinou.

Dokonce jste se rozhodl odejít z třídy Superstock 1000. Tyto plány stále platí? Naskočíte do třídy Superbike v šampionátu Alpe Adria?

Ano, odcházím pro letošní rok ze třídy Superstock 1000 a jdeme do nejsilnější třídy Superbike. Zkrátka, chci závodit se závodníky, kteří mají stejnou vášeň jako já.

Když se rozjede, tak se zúčastníte i šampionátu na přírodních okruzích?

Ano, šampionát na přírodních okruzích jsem dokázal vyhrát třikrát po sobě v nejsilnější třídě. I letos, pokud to situace dovolí, tak pojedu tento šampionát.

Jaké informace máte ohledně závodů? Předpokládám, že se budou ty úvodní odkládat nebo rušit?

Zatím je vše pozastaveno, úvodní závody jsou zrušeny nebo odloženy. Budeme vyčkávat, jak se situace bude vyvíjet.

Bude mít na vás stopka kvůli pandemii velký finanční dopad?

Každopádně to bude nesmírně složité, budeme se s tím muset popasovat. Ale jak říkám, v tuhle chvíli to není důležité.

Jaké tedy máte plány do letošního roku?

Za předpokladu, že sezona bude spuštěna tak s týmem pojedeme šampionát Alpe Adria, šampionát přírodních okruhů a budeme pokračovat v naší motoškole (Trénuj s námi – pozn. aut.).

Má karanténa i nějaké své výhody? Jste víc doma, můžete se věnovat rodině… ?

Snažím se karanténu využít pracovně doma. Máme spoustu restů, na které nebyl čas. Tak se vše snažím napravit.