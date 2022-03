Zastavme se úvodem u vaší olympijské anabáze. Do Pekingu jste byl povolán dodatečně jako náhradník, po příletu jste ale byl pozitivně testován, zamířil do izolace a k závodům nenastoupil. Už to přebolelo? Už to bereme trošku s nadhledem a částečně se tomu smějeme a kroutíme hlavou nad tím, co se tam dělo. Jednoduše se dá říci, že se štěstím jsem dostal nominaci, se smůlou jsem odjížděl. Nakonec jsem byl rád, že jsem se dostal brzy domů. Měl jsem obavy, že si mě tam nechají trochu déle.

Jak proces izolace v Číně probíhal?

Po příletu jsem měl pozitivní test. Hned, jak to zjistili, mě převezli do hotelu, kde už bylo i pár jiných Čechů, například Viktor Polášek (skokan na lyžích - pozn. aut.). Ten se tam zdržel trochu déle. Já jsem to měl docela dobré. Druhý den jsem už byl negativní a po příjezdu na ten izolační hotel jsem byl už třikrát testován negativně. Po třech dnech jsem tak mohl jít zpátky do olympijské vesnice, ale ani té jsem si moc neužil. A vyšlo to totiž tak, že hned ten den jsme letěli domů.

To jste se v izolaci sešli dva rodáci z Vysočiny…

…to je pravda. Ale my jsme se tam pochopitelně neviděli. Jen jsme si vyměnili pár textových zpráv.

Největším důvodem, proč jste v Číně nenastoupil, tedy asi nebyl pozitivní test, ale skutečnost, že jste jako náhradník přiletěl až těsně přes startem.

Přesně tak. Oni tam přitom měli podmínku, že mezi testy muselo být čtyřiadvacet hodin. Takže mně den před závodem vyšel pozitivní test, potom druhý den mi dělali ráno druhý, ten už byl negativní. Ale protože to nebylo čtyřiadvacet hodin, musel jsem čekat ještě na třetí výsledek. A tím bylo jasné, že už to nestihnu. Teoreticky jsem mohl zasáhnout do druhého plánovaného závodu družstev, ale bohužel Vendula Hopjáková se také zranila.

Co jste tedy vlastně v Pekingu stihl? Vyfasoval jste alespoň olympijské oblečení?

Vůbec jsem nepočítal, že bych mohl něco dostat. Přesto mě vybavili vším, jako ostatní sportovce, abych tam zapadl. I když já jsem moc nezapadl, protože jsem se s nikým pořádně neviděl. (smích) Tak jsem se v tom alespoň mohl vyfotit.

Pojďme do současnosti. Trošku jste mě překvapil tím, že právě jedete do Švýcarska na finále Světového poháru. Tak nějak jsem po vašem víkendovém čtvrtfinále v Reiteralmu měl za to, že sezona pro vás skončila.

Popravdě řečeno, také mě to překvapilo. Dokonce jsem si stihl i vyprat všechny závodní věci, protože jsem žil v domnění, že už pojedu jen za čtrnáct dní finále Evropského poháru. Někteří závodníci v žebříčku přede mnou ale účast odřekli a já dostal pozvánku jako náhradník. Není ještě zdaleka jisté, jestli ve Veysonnaz nastoupím. Ze zkušeností z minulosti ale víme, že může ještě někdo odřeknout nebo odstoupit ze zdravotních důvodů. Například Vendula Hopjáková například také jednou přijela jako náhradník a nakonec nastoupila. Uvidíme, jestli se to podaří. Každopádně, pokud nastoupím, určitě zabojuji, abych ještě získal nějaké body.

Finále Světového poháru je prestižní záležitost. Jaký je klíč k nominaci?

Pozváno je pětatřicet nejlepších závodníků podle získaných bodů ve svěťáku plus tři až čtyři náhradníci. Do závodu nastoupí dvaatřicet nejlepších závodníků a jedou se rovnou vyřazovací jízdy, žádná kvalifikace není. Letos je to o to zajímavější, že zatím není znám vítěz Křišťálového glóbu a rozhodne se až tady.

Při tom posledním vystoupení o víkendu se mi líbil váš manévr v pravotočivé zatáčce, kde jste z poslední příčky všechny podjel a šel do vedení. To jsem měl připravené, nebo to vyplynulo ze situace?

Mně se tam nepovedl start. Hned na startovní rovince jsem si ale říkal, že se nebudu hnát dopředu. Věděl jsem, že tamní trať je dlouhá a docela dost se na ní předjíždělo. V první jízdě se mi přesně tam podařilo předjet Alessandra Hämmerleho, tak jsem si řekl, že to zkusím znovu. A vyšlo.

Potom ale přišel drobný karambol a pád na třetí místo, na kterém jste dojel.

Jak jsem byl až za klukama čtvrtý a schovával se za nima, získal jsem vyšší rychlost. Na výjezdu z té zatáčky jsem to nějak nezvládl, zmáčkla mě tam boule a lehce jsem ztratil rovnováhu.

Nepřispěl k tomu právě olympijský vítěz Hämmerle, který vám zezadu najel na prkno a havaroval do sítě?

Jak mi to prkno předtím ustřelilo, tak jsem skákal rovně, zatímco on zatáčel a chtěl jet jinou stopou než já, ale na dopadu jsme se potkali. Bylo to takové nešťastné, Alessandro bohužel spadl, já jsem pokračoval dál. Ti dva další už jsem ale nedojel.

Jak to snášel?

Byl na mě naštvaný, což chápu. Ale to se prostě stává.

Kdy se však naopak stane, že bodyčekujete olympijského vítěze, že?

Však jsem to také potom dostal sežrat. Od nějakého fanouška z Rakouska jsem dostal v podstatě výhružnou zprávu. Ale tomu jsem se jen zasmál. Tak snad tady ve Švýcarsku nedostanu od Rakušáků po čuni. (smích)

Jaké bude čekání na případný nedělní start? Co máte ve Veysonnaz v plánu?

Ve středu jsou na programu testy tratí, ve čtvrtek a v pátek jsou oficiální tréninky. V sobotu máme volno, protože se na trati jede skicross. A v neděli se jede náš závod. Je to samozřejmě risk, ale věřím, že se to povede a nastoupím.