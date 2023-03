Jak jste strávila dny mezi mistrovstvím světa a příjezdem do Nového Města? Především jsem si potřebovala doléčit nachlazení a pořádně si odpočinout. Takže jsem trochu zvolnila, ale po pár dnech jsem se už zapojila do tréninku, abych z toho úplně nevypadla.

Měla jste dobré podmínky k tréninku? Jak to bylo doma se sněhem?

Úplně skvělé to nebylo, protože sníh napadl až teď na víkend.

Co dalšího jste ještě dělala během volného týdne? Byla jste za svými oblíbenými koňmi?

Jó, byla jsem u nich. (směje se) Trochu jsem odpočívala, viděla se s rodinou a trénovala. Nic jiného se stihnout nedalo.

Na mistrovství světa jste sice na medaili nedosáhla, ale například z posledního závodu s hromadným startem jste měla dobré pocity. Může vám to pomoci v Novém Městě k dobrému výsledku?

Každý závod v biatlonu je úplně jiný a začíná se od nuly. To, jak jsem závodila naposledy, vůbec nic neříká o tom, jak budu závodit teď.

Vy jste tady před třemi lety získala bronz ve sprintu. Vzpomínáte si na ten závod?

Vím, že bylo tenkrát mokro. Myslím, že pršelo. Ale moc víc si toho nepamatuji. Tenkrát to byly první závody bez diváků kvůli covidu. To jsem ještě nevěděla, co nás čeká v dalších letech.

Nyní již diváci v ochozech budou. Je pro vás důležitá jejich podpora?

Vždy záleží na tom, jak moc blízko tratím fanoušci jsou. Tady bývají docela blízko, a co si vybavuju ty předchozí závody před diváky, bylo to tu vždycky bláznivé. (usmívá se)

Berete obecně starty ve Vysočina Areně jako speciální Světový pohár? Nebo jsou to závody jako každé jiné?

Samozřejmě tím, že se jede doma v České republice, je to pro mě částečně speciální. Bude to hodně znát na přítomnosti našich fanoušků. Na druhou stranu je to prostě svěťák jako každý jiný. Určitě to však bude mít zvláštní nádech tím, že zde bude spoustu známých tváří a bude tady hodně hlasito.

Cítíte z toho důvodu na sebe větší tlak, nebo se o to více na start těšíte?

Víc se těším.

Čekají vás v Novém Městě poupravené tratě. Je to velký rozdíl oproti minulosti?

Po pravdě ani zatím přesně nevím, co pojedeme. Takže to nedokážu říct. Vím, že je tady nový tunel. Ale to mi nepřijde jako nějaká velká změna.

Přijede vás podpořit hodně známých?

Pár jo. (směje se)

Takže jste nemusela zařizovat velké objednávky vstupenek?

Ani ne. Bylo to tak nějak normální.

Co bude pro vás úspěchem ve Vysočina Areně?

Já si nikdy nedávám nějaké konkrétní cíle. Byla bych ráda, kdybych zastřílela co nejlépe a aby se mi dobře běželo.

V rámci závodů v Novém Městě bude předána dodatečně olympijská medaile ze Soči štafetě žen. Mezi nimi je i vaše velká kamarádka Eva Puskarčíková. Už jste se domlouvali na nějaké společné akci?

Evka už má naplánované úplně všechno. (smích) Kdy a jak se uvidíme a podobně. Těším se i na to předávání medailí, chtěla bych se na to jít podívat. Doufám, že to bude v nějaký rozumný čas a stihnu to.