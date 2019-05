„Je to pro mě samozřejmě nejhorší možný scénář, závod v Novém Městě patří každý rok mezi mé vrcholy sezony. Šance na dobrý výsledek je však letos minimální a fanoušci si také nezaslouží, abych závodil někde v hloubi startovního pole,“ vysvětluje své rozhodnutí Kulhavý.

Zdravotní lapálie olympijského vítěze se pomalu kupily, po náročném etapovém závodě v Jihoafrické republice Cape Epic se nedokázal dostat do pořádné přípravy, tělo začalo stávkovat při snaze o intenzivnější tréninky.

„Poslední týdny se mi zhoršil stav. Všechno to souvisí se zraněními, která jsem si způsobil v průběhu posledních let,“ posteskl si Kulhavý a dodal: „Je to vcelku složitější na vysvětlení, každopádně mé tělo mě nepustí do maximální zátěže, ať už v tréninku, tak v závodě.“

Rozhodnutí zkušeného českého bikera plně chápe reprezentační trenér Viktor Zapletal. „Jára pořád chce závodit na vrcholové úrovni, má motivaci vyhrávat i pomoci získávat cenné body pro náš olympijský tým,“ tvrdí Zapletal, jenž přidává další vyjádření: „Základem ale je, aby byl stoprocentně zdravý a mohl se v tréninku i v závodech spolehnout na své schopnosti, které potřebuje k odpovídajícímu výkonu.“

Kulhavého tak čeká v následujících týdnech návštěva u lékařů a upravený trénink. „Pokud bude vše probíhat podle plánu, měl by se objevit nejpozději na mistrovství republiky v maratonu, následně na mistrovství Evropy v maratonu a týden nato by se vrátil do seriálu Světového poháru ve francouzském v Les Gets,“ doplňuje trenér.

Lídrem české reprezentace v Novém Městě na Moravě se tak stane Ondřej Cink. Na něj se teď budou upírat zraky českých fanoušků nejvíce.