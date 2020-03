Největší sportovní svátek v novoměstské Vysočina areně – Světový pohár v biatlonu – je doslova za dveřmi. A spolu s ním přichází i určitá dopravní omezení.

Světový pohár v biatlonu. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Například silnice I/19 bude v úseku od kruhového objezdu po křižovatku nad nemocnicí sloužit coby parkovací plocha. To platí od čtvrtka 5. března od 12 hodin do neděle 8. března do 18 hodin s tím, že mezi jednotlivými závody bude umožněn příjezd zákazníků k čerpací stanici Shell.