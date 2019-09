„My jsme odjeli s deseti závodníky a celkem jsme vybojovali šest medailí a navíc Patrik Rákosník si ještě přivezl v puse tři stehy,“ dodal s úsměvem trenér Zdeněk Švec.

VÝSLEDKY JEDNOTLIVCŮ

Přípravka B – kategorie do 25 kg: Kasal Petr, 7.místo. Do 28 kg: Pátek Alois, 2.místo. Šiška Radek, 3.místo.

Přípravka A – kategorie do 33 kg: Zvolánek Lukáš, 5.místo. Šiška Daniel, 14.místo. Do 39 kg: Rákosník Patrik, 6.místo. Do 42 kg: Pátek Antonín, 3.místo. Do 46 kg: Satrapa Václav, 3.místo. Do 50 kg: Žák Vítězslav, 1.místo.

Mladší žáci – kategorie do 44 kg: Žák Petr, 2.místo.