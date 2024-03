Sedm cenných kovů vybojovali na letošním mistrovství republiky ve stolním tenise hráči a hráčky HB Ostrov Havlíčkův Brod. Titul přivezla Zdena Blašková, která odehrála spolu s havířovským Janem Valentou bez ztráty setu celý turnaj ve smíšené čtyřhře.

Zdena Blašková (na snímku) vybojovala republikový titul v mixu, když odehrála spolu s havířovským Janem Valentou bez ztráty setu celý turnaj ve smíšené čtyřhře. | Foto: Deník/ Redakce

HB Ostrov bral i tři stříbrné medaile. Ve dvouhře mužů prohrál až ve finále s Lubomírem Jančaříkem obhájce titulu Pavel Širuček. Podobně až ve finále dvouhry žen prohrála Zdena Blašková, která rovněž obhajovala titul z loňského roku. Proti favorizované Haně Matelové měla v pátém setu mečbol, nakonec své soupeřce podlehla 3:4. Třetí stříbro má Veronika Poláková, která hrála smíšenou čtyřhru s Martinem Šípem (Kotlářka Praha).

Semifinále, za které se uděluje bronzová medaile, si zahráli ještě Tomáš Tregler s Terezou Pytlíkovou v mixu a Veronika Poláková s Terezou Pytlíkovou ve čtyřhře žen.

Havlíčkobrodské ženy v hlavní soutěži obstály lépe. Bez medaile zůstala jen Linda Záděrová, kterou ve čtvrtfinále dvouhry zastavila pozdější vítězka Hana Matelová. V osmifinále smíšené čtyřhry pak Linda Záděrová s havířovským Adamem Štalzerem prohráli s pozdějšími finalisty Veronikou Polákovou a Martinem Šípem. „Linda Záděrová měla ve dvouhře nejtěžší los, ve smíšené čtyřhře se jim to nepovedlo. Radost mám z výsledků Verči Polákové a Terky Pytlíkové, které vybojovaly po dvou medailích. A samozřejmě Zdenči Blaškové, i když její neproměněný mečbol mrzí. Titul byl hodně blízko,“ poznamenal k výkonu havlíčkobrodských žen jejich trenér Bohumil Vožický.

Pětice mužů se postarala o dvě ze sedmi medailí HB Ostrov. „Pavel Širuček ve dvouhře obstál, Luboš Jančařík zvítězil ve finále zaslouženě. Pavlovi určitě uškodilo, že šel do finále po zranění Jiřího Martinka bez boje, on potřebuje větší herní rytmus. Tomáš Tregler vypadl v osmifinále dvouhry s Janem Valentou po vyrovnaném boji, tam to bylo i o štěstí,“ hodnotil vystoupení dvou nejúspěšnějších trenér havlíčkobrodských mužů Tomáš Demek.

Tomáš Tregler se dočkal cenného kovu ve smíšené čtyřhře, kde společně s Terezou Pytlíkovou došel do semifinále.

Podle Tomáše Demka vysloveně nezklamal ani Ondřej Květon, který ve druhém kole dvouhry dokázal vzdorovat favorizovanému Jiřímu Martinkovi. Kromě toho došel spolu s ostravským Radimem Morávkem do osmifinále mužské čtyřhry a s hodonínskou Annou Klempererovou do čtvrtfinále smíšené čtyřhry.

Výsledky naopak neudělali Tomáš Martinko a David Reišpies. Ten prohrál jak ve dvouhře, tak ve čtyřhře s Pavlem Širučkem vždy hned první utkání. „Davidovi Reitšpiesovi se mistrovství republiky vůbec nepovedlo, hlavně ve dvouhře si měl se Štěpánem Brhelem poradit. Tomáš Martinko hrál ve dvouhře špatně, na talentovaného Jana Škaldu by měl pořád ještě mít. Trochu si napravil reputaci ve čtyřhře, kde spolu s Šimonem Bělíkem došli do čtvrtfinále,“ dodal ve svém hodnocení Tomáš Demek.

Mistrovství republiky ve stolním tenise 2024 (Výsledky hráčů a hráček HB Ostrov v hlavní soutěži)

DVOUHRA MUŽŮ - PRVNÍ KOLO: Květon - Gorecki 4:3 (-7, 9, -7, -8, 12, 8, 7); DRUHÉ KOLO: Škalda - T. Martinko 4:2 (9, 7, -9, -8, 7, 7), Tregler - Průša 4:0 (10, 13, 6, 7), J. Martinko - Květon 4:2 (10, 5, -5, 8, -8, 6), Brhel - Reitšpies 4:2 (11, 13, -4, 10, -9, 8), Širuček - Šíp 4:0 (10 ,11, 8, 4); OSMIFINÁLE: Valenta - Tregler 4:3 (11, -11, -5, -8, 7, 10, 8), Širuček - David 4:3 (-4, 8, 8, -3, 4, -6, 5); ČTVRTFINÁLE: Širuček - Vráblík 4:3 (-9, 4, 9, 6, -5, -7, 9); SEMIFINÁLE: Širuček - J. Martinko postup bez boje; FINÁLE: Jančařík - Širuček 4:1 (-5, 8, 9, 7, 12).

DVOUHRA ŽEN - PRVNÍ KOLO: Pytlíková - Hanáková 4:1 (10, -6, 6, 4, 4), Poláková - Šichanová 4:3 (-12, -9, -1, 7, 6, 8, 4); OSMIFINÁLE: Záděrová - Štěpánová 4:0 (6 12, 7, 8), Grofová - Pytlíková 4:2 (-11, 5, -11, 6, 8, 7), Petrovová - Poláková 4:2 (8, -9, 15, 9, -4, 7), Blašková - Klempererová 4:0 (8, 6, 7, 2); ČTVRTFINÁLE: Matelová - Záděrová 4:1 (-8, 2, 9, 4, 3), Blašková - Vašendová 4:1 (7, -8, 4, 4, 8); SEMIFINÁLE: Blašková - Petrovová 4:1 (7, 6, 6, -10, 6); FINÁLE: Matelová - Blašková 4:3 (-5, -9, 4, -3, 10, 6, 7).

ČTYŘHRA MUŽŮ - OSMIFINÁLE: Brhel, Šíp - Reitšpies, Širuček 3:1 (-10, 8, 6, 7), Gavlas, Prokopcov - Květon, R. Morávek 3:2 (10, -8, -7, 10, 9), Bělík, T. Martinko - Lebeda, Mokrejš 3:0 (7, 7, 5); ČTVRTFINÁLE: Kadlec, Štalzer - Bělík, T. Martinko 3:2 (8, -9, 8, -9, 8).

ČTYŘHRA ŽEN - OSMIFINÁLE: Poláková, Pytlíková - Bártová, Šichanová 3:1 (-4, 10, 10, 4); ČTVRTFINÁLE: Poláková, Pytlíková - Grofová, Klempererová 3:2 (-8, 8, 9, -6, 4); SEMIFINÁLE: Štefcová, Štěpánová - Poláková, Pytlíková 3:0 (7, 7, 8).

SMÍŠENÁ ČTYŘHRA - OSMIFINÁLE: Valenta, Blašková - Brhel, Sazimová 3:0 (3, 10, 8), Květon, Klempererová - Bako, Hanáková 3:0 (8, 3, 5), Šíp, Poláková - Štalzer, Záděrová 3:1 (8, -8, 11, 12), Tregler, Pytlíková - Slaný, Grofová 3:0 (3, 10, 8); ČTVRTFINÁLE: Valenta, Blašková - Buben, Koďousková 3:0 (5, 5, 7), Kadlec, Petrovová - Květon, Klempererová 3:2 (6, 0, -8, -10, 8), Šíp, Poláková - Blinka, Štěpánová 3:2 (10, 5, -3, -7, 8), Tregler, Pytlíková - R. Morávek, Vašendová 3:1 (-9, 6, 4, 11); SEMIFINÁLE: Valenta, Blašková - Kadlec, Petrovová 3:0 (3, 8, 3), Šíp, Poláková - Tregler, Pytlíková 3:2 (10, -6, 9, -6, 8); FINÁLE: Valenta, Blašková - Šíp, Poláková 3:0 (3, 6, 8).