I proto je nová sezona Lyžařského poháru Běžce Vysočiny na papíře nachystaná. Teď jen to nejpodstatnější, sníh!

Bohužel v této chvíli není ani předpověď příliš přívětivá, což ale nechává Nováka klidným. „Mám takový dojem, že poslední roky byla zima spíš v únoru a březnu, ten průběh je hodně podobný a já nemám obavy z toho, že by zima nebyla. I když se to může stát, protože v minulosti jsme si také někdy neškrtli,“ poukazuje na pět zrušených ročníků. „Ale já si myslím, že se to opakovat nebude. Závěrem ledna přijde sníh a velká zima. Když je sníh v Americe, kde jsou kalamity, tak přijde i sem,“ předpovídá a přeje si Bohumil Novák.

A co vlastně tradiční pohár nabízí? Je to šestidílná až osmidílná série (záleží na sněhových podmínkách), která se víceméně odehrává kolem krajského města, a do níž může zasáhnout každý. Je otevřenou soutěží určenou všem kondičním sportovcům, výkonnostním sportovcům a dalším zájemcům bez ohledu na věk a výkonnost. „Všichni milovníci běžek jsou zváni, aneb není důležité vyhrát, ale zúčastnit se,“ je hlavním mottem závodů, které se jedou převážně klasickou technikou.

Aby se na konci mohly vyhlásit výsledky celého ročníku, musí se odjet minimálně tři závody, což platí i pro samotné lyžaře. Pokud chtějí bojovat o co nejlepší umístění v poháru, musí absolvovat také tři a více závodů. Celkový bodový zisk a pořadí jsou poté určeny součtem nejlepších výsledků.

Nejúspěšnější v hlavní kategorii mužů A20 získá titul Vítěz Lyžařského poháru Běžce Vysočiny 2020. Vítězové v ostatních věkových kategorií jsou vyhlášeni jako Nejlepší ve svých kategoriích Lyžařského poháru Běžce vysočiny 2020. Do historické tabulky se každému započítávají všechny bodové zisky.

Kdy přesně a jak se letošní 17. ročník rozjede, to se neví. Už tento víkend se mělo začít Jihlavskou 15, která je zařazená i do Českomoravského poháru, a má tedy jako jediná dva termíny, s nimiž se nebude hýbat. Ten první se tedy ruší, ten druhý je až v únoru. „Počkáme. Nemá to smysl o tom teď přemýšlet, ale já věřím, že se závodit bude,“ říká Bohumil Novák. „My jako Běžec Vysočiny můžeme zorganizovat tři závody, ale domlouvali jsme se, že to nebudeme hrotit, že by nám stačilo udělat jeden závod. Spíš dáme přednost těm spolupořadatelům. Záležet bude na volných termínech, a také na sněhu,“ doplňuje.

Loňskou sezonu otevřely Hojkovské okruhy, kde už se před Vánoci chvilku bruslilo, ale tradičně se začíná Řásenskou stopou. „Uvidíme, jak to tam bude vypadat. Necháme se překvapit,“ uzavírá řídící Lyžařského poháru Běžce Vysočiny Bohumil Novák.

Závody Lyžařského poháru 2020

Řásenskou stopou (areál TJ Řásná, klasicky, hlavní závod na 15 km).

Jihlavská 15 – Memoriál Jožky Kratochvíla (Vysoká u Jihlavy, klasicky, hlavní závod na 15 km)

Hojkovské okruhy (Nový Hojkov – Čeřínek, volně, hlavní závod na 12 km)

Javořická 15 (areál TJ Řásná, klasicky, hlavní závod na 15 km)

Studenská 15 (obecní úřad Studená, klasicky, hlavní závod na 15 km)

Devítka Větrov (okraj osady Větrov – Čeřínek, klasicky, hlavní závod na 9 km)

Lyžařská 10 Běžce Vysočiny (Vysoká u Ji., volně, hlavní závod na 10 km)

Zavírání řásenské stopy (areál TJ Řásná, klasicky, hlavní závod na 15 km)