Věk je jen číslo. Česká stálice Jarmila Machačová svým soupeřkám rázně připomněla, že i v sedmatřiceti letech se s ní musí počítat. Po mateřské pauze a narození syna Richarda se na společném šampionátu českých a slovenských cyklistů v hromadném závodě žen odhodlala k sólovému úniku, který dotáhla ve zlatou tečku. Návdavkem pak přidala bramborovou příčku v časovce.

Jarmila Machačová se raduje z vítězství na republikovém šampionátu. | Foto: Jan Brychta

Cyklistka pražské Dukly, která pochází ze Světlé nad Sázavou, sbírala mistrovské tituly hlavně na dráze. Svou univerzálností však strašila i silniční specialistky. To potvrdila i v sobotu ve slovenských Tlmačích. V závodě s hromadným startem vybojovala už třetí český titul mimo dráhu.

Trať měřila 96,7 kilometrů a závodnice ji absolvovaly na třech okruzích po 32,2 kilometrech. Šťastná vítězka přiznala, že před startem měl tým Dukly vzhledem k průběhu závodu několik variant. „Taktiku jsme nijak pevnou neměly. Do spurtu byla určená Petra Ševčíková, ale hlavní bylo jet aktivně a chodit do úniků. Je to cyklistika, týmový sport. Měly jsme početní převahu a holky vidí, že to není o jednom úniku, bylo otázkou, na kterou z nás to vyjde“ řekla v cíli Jarmila Machačová pro web Českého svazu cyklistiky.

Právě závodnice Dukly byly hned od startu v pelotonu nejaktivnější. O první únik se pokusila Barbora Němcová, ale záhy byla dostižena. Stejně dopadla i Kateřina Kohoutková v nástupu do druhého okruhu.

Jarmila Machačová (uprostřed) nenanašla přemožitelku.Zdroj: Jan Brychta

Tempo se ale zrychlovalo a pak prokázala nezměrné zkušenosti Machačová. Těsně před dojezdem do cíle druhého kola si vybudovala půlminutový náskok, který ale velké šance nedával. Jenže peloton začal ztrácet i nadále a Machačová neustále navyšovala pohodlný polštář za mistrovským titulem, nejdříve na tři minuty a později i více.

Přesto nic nepodcenila, a tak se mohla v cíli radovat ze zlaté medaile. „Ve vítězství jsem uvěřila až zhruba pět set metrů před cílem, vždycky se něco může stát,“ uvedla Machačová.

Tím tak znásobila svou radost, protože už předtím se solidně uvedla v časovce. Na trati 23 kilometrů ztratila na vítěznou Elišku Kvasničkovou 1:04 minuty a skončila čtvrtá.

Výsledky

Časovka (23 km): 1. Kvasničková (SportRaces) 31:14, 2. Burlová (Lotto Dstny Ladies) +3, 3. Bajgerová (MAT Atom Deweloper Wrovlaw) +21, 4. Machačová (Dukla Praha) +1:04, 5. Slámová (Cyklotrenink) +1:28, 6. Ševčíková (Dukla Praha) +1:47.

Závod s hromadným startem (96,7 km). 1. Machačová (Dukla Praha) 2:29:11, 2. Burlová (Lotto Dstny Laddies), 3. Bajgerová (MAT Atom Develiper Wroclaw), 4. Neumanová (LIV Racing Teqfind), 5. Ševčíková, 6. Zemanová (Brilon Racing Team MB) všechny +5:04.

