Vzhledem k pracovnímu potencionálu lokality se ale neočekává zásadní rozšíření jablonecké pobočky, naopak ale třeba brněnská pobočka by příští rok měla mít až 80 členů, tedy dvojnásobek momentálního stavu. Výstavba nových poboček u nás se ale zatím neplánuje.

Lukrativní prostředí

ESET je v České republice už od roku 2001, přestože první skutečnou pobočku zde postavil až o 7 let později. Od roku 2008 do roku 2017 zde ovšem vystavěl tři pobočky zaměřené jak na vývoj a malwarovou analýzu, tak také na nepřetržitý dohled a zákaznickou podporu. Po více jak 200milionové investici by Česko mělo zajišťovat okolo 20 procent veškerého softwarového vývoje ESETu. Stalo by se tak klíčovou pro společnost, která má jinak 22 jiných poboček po celém světě.

„Hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli rozšířit naše aktivity v Česku, je vysoká kvalita odborných pracovníků, které jsme schopni pro práci v naší společnosti dlouhodobě získávat mimo jiné tím, jakou práci jim nabízíme. Každý z nás, od zkušeného reverzního inženýra po juniorního vývojáře, má v popisu práce podílet se na bezpečnějším světě pro všechny,“ sdělil v tiskové zprávě technický ředitel ESETu Juraj Malcho.

„Aktuálně jsme začali otevírat první vlnu nových pozic, kterých je řádově několik desítek, ale tento počet bude ještě postupně navyšován. Zahrnují veškeré typy pozic, které souvisejí s vývojem produktů, ale samozřejmě budeme hledat i další kolegy do našich českých VirusLabů. Jakkoliv je většina určena seniorním specialistům, budeme mít poměrně velké množství příležitostí i pro juniorní kolegy, jak čerstvě po studiu, tak při něm v rámci tzv. inkubátorů. A jakkoliv hovoříme o třech pobočkách v Česku, částečně je bereme jako spádové, neboť samozřejmě budeme podporovat různé styly práce včetně úplné práce z domova.“

Vzhledem k tomu, že investice budou směřovat hlavně na R&D, bude se pravděpodobně jednat hlavně o náročné, ale za to nadprůměrně placené pozice jako DevOps specialista, malware analytik, vývojář aplikací, penetrační tester a jiné.

V Brně se ESET soustředí hlavně na fungování jejich produktu na macOS, lze tedy předpokládat, že zde bude minimálně výhodou podrobná znalost tohoto systému.

Konkurence je veliká

Skutečná motivace ESETu investovat do Čech samozřejmě nebude tak idealistická. Je pravdou, že český trh je pro slovenskou společnost důležitý, a to nejenom protože zde vlastní tři pobočky, ale protože se zároveň jedná o jednu z nejpopulárnějších antivirových firem v zemi. Za minulý rok ESET ohlásil v Česku rekordní tržbu 460 milionů korun a 200milionová investice je tak spíše součástí dlouhodobého plánu zde dále růst.

„Pro letošní rok máme nastavený dvouciferný cíl, který je ambiciózní, ale jednoznačně dosažitelný,“ dodal obchodní ředitel české pobočky Filip Navrátil k únorovému zveřejnění tržeb za rok 2021. Další věc, kterou si ESET jistě uvědomuje, je růst konkurenčních antivirových firem v Čechách, se kterými musí držet krok. Například společnost McAfee začala s podobným plánem už minulý rok v prosinci, takřka ihned poté, co společnost ohlásila, že ji kupuje skupina investorů.

Zatímco McAfee se u nás chce rozšířit o pouhých 20 pracovních pozic, americká SentinelOne v létě ohlásila založení vývojového centra v Česku a vytvoří 100 pracovních pozic během prvních 12 měsíců. Podle serveru Lupa.cz by do tří let chtěl SentinelOne zaměstnávat zde až 300 lidí a dohromady investovat okolo 1 miliardy korun.