Grafické karty NVIDIA na druhou stranu patří mezi nejvýkonnější hardware na trhu a vzhledem k tomu, že se využívá také k těžbě kryptoměn, svého kupce si vždy najde. Bohužel i to se nyní pro společnost stalo překážkou. NVIDIA bude muset zaplatit pokutu 5.5 miliónu dolarů za klamání investorů a nepřiznání prodeje vlastních produktů k těžbě kryptoměn.

NVIDIA je momentálně sedmá nejmajetnější společnost na světě, ovšem vzhledem ke křivce grafu jejich akcií lze odhadovat, že se tam příliš dlouho neudrží. Od počátku roku totiž jejich cena klesla skoro o polovinu z 300 dolarů (6600 korun vzhledem ke kurzu k 1. 1. 2022) za jednu na 170 dolarů (4000 korun vzhledem ke kurzu k 10. 5. 2022).

Jedná se o důsledek ztráty důvěry velkých investorů a akcionářů v samotnou společnost, a to i přestože NVIDIA za minulý rok ohlásila rekordní tržby. Rok 2020 sice pro společnost byl po finanční stránce slabým, každopádně za rok 2021 činil zisk 26.91 miliard dolarů (575.8 miliardy korun vzhledem ke kurzu k 16. 2. 2022), tedy o 61 procent více než rok předtím. Jenom za poslední kvartál končící 30. ledna to dělalo 7.64 miliardy dolarů (163.5 miliardy korun vzhledem ke kurzu k 16. 2. 2022), tedy o 53 procent více než v lednu roku 2021.

Na celkový pád akcií má samozřejmě dopad světová geopolitická situace, zejména pak válka na Ukrajině a s ní spojené embargo na vývoz zboží do Ruska a momentálních sérií lockdownů v Číně, kde se opět začala pandemie koronaviru. Konkrétně u společnosti NVIDIA důvěru investorů a akcionářů podkopaly ještě dvě velké kauzy, které je na místě si podrobněji rozebrat.

Pokuta 5.5 milionů dolarů za klamání investorů

Nejaktuálnějším problémem, který společnost zasáhl, je vyšetřování údajného zatajování informací a úmyslné dezinformování investorů během druhého a třetího fiskálního období v roce 2018. Podle americké Komise pro kontrolu cenných papírů (SEC – Security and Exchange Commission) měla NVIDIA mít interní informace o šíři prodeje jejich výrobků do rukou kryptotěžařů a s tím spojený procentuální podíl celkového příjmu za dané období, ale vědomě ho investorům nesdělila. Naopak ho zařadila do výdělků pocházejících z prodeje jejich grafických karet pro videoherní účely.

Tím se podle SEC společnost dopustila porušení federálního práva a byla jí udělena pokuta ve výši 5.5 milionů dolarů (cca 130 milionů korun). „Neúplné sdělení ze strany NVIDIE zbavilo investory klíčových informací posoudit skutečnost ohledně působení společnosti na trhu,“ řekla v tiskové zprávě vedoucí oddělení pro kryptoaktiva a kybernetiku. „Každá společnost, včetně těch, které hledají finanční příležitosti v nově vznikajících technologiích, musejí včas předávat úplné a přesné informace.“

Přestože se jedná o prohřešek starý více jak 4 roky, narušilo to jak mediální obraz společnosti, tak také zaselo pochybnosti v samotných investorech.

Důvod může být také politický

Zároveň se ale také může jednat o promyšlený plán ze strany amerických politiků, jak co nejvíce omezit prodej hardwaru sloužícímu k těžbě kryptoměn. Prezident Joe Biden 9. března podepsal rozhodnutí vymyslet plán na jejich regulaci v USA. Ten se začal formovat již minulý rok. Do čela SEC byl v lednu Bidenem jmenován Gary Gensler, demokrat dříve působící v administrativách Billa Clintona a Baracka Obamy, který se sám staví na stranu regulace kryptoměn.

„Není žádný důvod chovat se ke kryptoměnám jinak jenom proto, že využívají jiných technologií. Kryptoměny mají obdobnou podobu, jako tradiční již regulovaná platidla,“ sdělil Gensler minulý duben během konference na Pensylvánské univerzitě. NVIDIA tak jistě nebude jediná firma, na kterou se SEC zaměří a „pozor“ si tak budou muset dát i další technologičtí giganti nějak spojení s využíváním nebo těžbou kryptoměn.

Nepovedená akvizice Armu

Mediální obraz společnosti NVIDIA narušila již dříve neuskutečněná koupě britské firmy Arm navrhující a vyrábějící polovodiče. Cena byla stanovena na 40 miliard dolarů (cca 860 miliard korun) a kdyby došlo k uskutečnění obchodu, jednalo by se o světově největší akvizici na trhu s polovodiči. Americká federální obchodní komise, která má za úkol krom jiného eliminovat „antikompetetivní“ praktiky jednotlivých firem, tento obchod letos v únoru zatrhla.

Licenci společnosti Arm totiž využívají i jiné americké firmy jako Qualcomm a Microsoft a koupě ze strany NVIDIE by tak celkově narušila technologický trh. Akvizice byla ohlášena už na podzim roku 2020 a jednalo se tak pro investory o dlouho očekávaný obchod. Když se tak po roce a půl neuskutečnil, investoři přikládali vinu samotné společnosti. NVIDIA pak dokonce musela zaplatit SoftBank, tedy společnosti vlastnící Arm, 1.25 miliardy dolarů (26 miliardy korun) za odstoupení od smlouvy a mezi širší veřejností si tak uřízla pořádnou ostudu.

Podobně tomu bylo i u Armu, kde nakonec došlo k výměně výkonného ředitele a momentálně se řeší, zda-li by firmu nemohl koupit někdo jiný. Vzájemná spolupráce mezi NVIDIÍ a Armem ovšem do dnešní doby stále pokračuje na normální úrovni.