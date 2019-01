Světlá nad Sázavou /FOTO A VIDEO/ - V provozu bude sedm let.

Kapacita: 78 tun, denní výkon: 22 tun, hodinová spotřeba elektrické energie: 720 kilowatt, pořizovací cena: 42 milionů korun. Takové jsou základní parametry v pořadí čtvrté tavicí elektrické sklářské pece, kterou ve středu uvedla do provozu společnost Crystalite Bohemia ve Světlé nad Sázavou.

„Pod čtvrtou tavicí pecí jsme slavnostně zažehli 22. března ve 13 hodin a 13 minut. Následně probíhala temperace pece, sedm až osm stupňů denně. Při teplotě 1 100 stupňů byly do pece vsypány první střepy, po dalším zvýšení teploty surovina. Provozní teplota činí v tuto chvíli 1 470 stupňů Celsia,“ řekl ředitel sklárny Martin Fait. Připomněl, že sklárna disponovala při zahájení výroby v září roku 2009 dvěma pecemi. „Jedna byla zhruba rok stará, druhou jsme se rozhodli nákladem sedmi milionů korun repasovat. Do jisté míry šlo o riskantní krok, ale dnes je jasné, že se vyplatil. Zbývající dvě pece jsou už zcela nové,“ dodal Fait s tím, že denní produkce všech čtyř pecí dosáhne 83 tun surového skla.

Společně se čtvrtou tavicí pecí sklárna zprovoznila i sedmou automatickou linku. „Osmou uvedeme do provozu v průběhu nadcházejícího víkendu,“ upřesnil Fait. Vyrábět budou domácké sklo. Obě linky dosáhnou roční kapacity dvou a půl milionů kusů.

Formy pro automatické linky si sklárna objednává. A to v Německu, nebo ve Valašském Meziříčí. „Zadáme příslušné parametry a dodavatelé nám pro každou výrobní serii připraví sedm kusů forem. Šest z nich je vmontováno do linky, sedmá slouží jako náhradní,“ vysvětlil Fait.

Majitel Crystalite Bohemia Lubor Červa rozjezd nové tavicí pece a dalších automatických linek samozřejmě kvitoval.

Návrat investic

„Přiznám se, že jsem nepředpokládal, že za necelé dva roky budeme ve Světlé nad Sázavou tak daleko a s pětistovkou zaměstnanců. V roce 2009 jsem uvažoval o tom, že by bylo dobré, kdyby se nám ve sklárně podařilo rozjet výrobu alespoň na dvou pecích,“ uvedl Červa. Konstatoval, že do výrobních technologií společnost Crystalite Bohemia prozatím jen investovala. „Je na čase, aby se nám investované peníze začaly vracet,“ konstatoval Červa. Nevyloučil, že by v budoucnu mohla světelská sklárna zprovoznit ještě jednu tavicí pec. „Prostorové kapacity ve sklárně ještě máme,“ uzavřel Červa, který kromě sklárny ve Světlé vlastní i sklářský provoz v Květné na Zlínsku.

Crystalite Bohemia Světlá nad Sázavou zaměstnává v současné době 490 lidí, převážně zaměstnanců někdejší společnosti Sklo Bohemia. Dalších dvacet přijme v nadcházejících týdnech. Patří jednoznačně mezi největší zaměstnavatele v kraji.