Světlá nad Sázavou – Úterý sedmnáctého ledna se stane dalším důležitým mezníkem v novodobé historii sklářského průmyslu ve Světlé nad Sázavou.

Automatická výroba skla je alfou a omegou současné produkce sklárny Crystalite Bohemia ve Světlé nad Sázavou. Ruční sklo firma vyrábí v Květné na Uherskohradišťsku. | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Sklárna společnosti Crystalite Bohemia totiž v ten den spustí do provozu v pořadí už pátou tavicí pec. Oznámil to ředitel společnosti Martin Fait. „Dnes začneme pec temperovat. Cílové teploty 1 450 stupňů Celsia dosáhneme v průběhu několika nadcházejících dnů,“ řekl Fait a dodal, že kapacita nové pece dosáhne necelých čtrnácti tun surového skla denně.

Za instalaci a zprovoznění pece zaplatila sklárna šedesát milionů korun.

Navazovat na ni bude automatická linka se dvěma rameny, na které bude vyráběno velké lisované sklo do hmotnosti šesti kilogramů. Zájem o něj mají především odběratelé v arabském světě. „Linka vyrobí kolem 750 tisíc kusů skla ročně,“ poznamenal Fait.

Rozšíření výrobní kapacity sklárny znamená i zvýšení počtu zaměstnanců podniku. Jejich řady nově rozšířilo, popřípadě ještě rozšíří, dalších pět desítek lidí.

Počátkem února bude ve světelské sklárně pracovat 550 zaměstnanců. Celkový počet, a to i s provozem v Květné na Uherskohradišťsku, který společnost také vlastní, pak přesáhne hranici sedmi set zaměstnanců. Tato skutečnost ovlivní i aktuální míru nezaměstnanosti ve Světlé nad Sázavou a jejím bezprostředním okolí. V současné době se pohybuje mírně nad deseti procenty.

Rusko tentokrát lehce zklamalo

„Čtvrtinu větších skleněných výrobků odeberou zákazníci z arabských zemí, zejména pak Egypta a Íránu. Další část této produkce vyvezeme do Spojených států amerických a zemí Latinské Ameriky,“ připojil se i majitel sklárny Lubor Červa. „Překvapivě o něj ale není takový zájem v Rusku, kam jinak vyvážíme podstatnou část naší produkce,“ konstatoval Červa.

Ten v souvislosti s rozjezdem páté tavicí pece zdůraznil, že jeho sklárna, jejíž roční obrat se mimochodem pohybuje kolem jedné miliardy korun, už nebude muset odmítat zakázky z kapacitních důvodů, k čemuž už v minulosti několikrát došlo.

Při zahájení výroby v září roku 2009 disponovala společnost Crystalite Bohemia dvěma tavicími pecemi. „Jedna byla zhruba rok stará, druhou jsme se rozhodli repasovat,“ zavzpomínal Fait.

„Do jisté míry šlo tehdy o riskantní krok, ale dnes je jasné, že se vyplatil. Zbývající tři pece jsou už zcela nové,“ připomněl Fait s tím, že denní produkce všech pěti pecí dosáhne necelých sto tun surového skla.

Světlá nad Sázavou ale není jediným místem havlíčkobrodského okresu, kde se sklářský průmysl v současné době úspěšně rozvíjí.

Nový provoz

Zhruba před rokem oznámila společnost NH Glass z Babic u Okrouhlice záměr postavit a zprovoznit do konce roku 2013 sklárnu v Habrech. Provoz by měl vzniknout v okrajové části města u výpadovky na Ledeč nad Sázavou. Ročně by měla zpracovat až 240 tun skloviny. V první fázi by měla být postavena huť s brusírnou a galerií. Následně bude vznikat i zázemí pro leštění skla a pro obchod. Investor v této souvislosti avizoval práci pro pětadvacet lidí.