Ministerstvo pro místní rozvoj na ně vyčlenilo miliardu korun. Dosud již lidé uplatnili nebo si rezervovali pobyt za více než 30 tisíc voucherů, což představuje přes 120 milionů korun a přes 180 tisíc nocí strávených v lázních.

Právě díky této podpoře nemuseli hoteliéři propouštět. „Bez toho by nikdo z nás ty měsíce nepřežil,“ uvedl generální ředitel hotelu Monti Spa ve Františkových Lázních Otakar Skala. Platnost voucherů je ale omezena jen do konce roku. Na začátek toho příštího přitom mají lázeňské hotely o 80 procent méně rezervací, než měly loni na první měsíce letoška.

Hoteliéři se bojí, že o jejich služby bude malý zájem. To by mohlo vést k propouštění zaměstnanců. Žádají proto úřady, aby platnost voucherů prodloužily. Ministerstvo pro místní rozvoj přislíbilo podporu, rozhodnutí ale bude záležet na Evropské komisi. „My to budeme hodně podporovat, ale snahu musí vyvinout všechny členské státy,“ řekla Deníku ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). „Myslím si, že by to mohlo mít šanci, protože covid bohužel ještě není na ústupu,“ míní.

Češi zachránci

Františkovy Lázně tak jako další lázeňská města na západě Čech dosud živily hlavně peníze hostů z blízkého Německa, v předchozích letech odtud přijížděly bezmála tři čtvrtiny klientů. V posledních měsících se ale poměr otočil, odhadem 60 procent lázeňských hostů je tuzemských. „Kdyby dnes nepřijela česká klientela, tak jsou lázně poloprázdné,“ míní hoteliér Skala.

Vouchery nicméně nepřijímají ve všech lázních. Obejdou se bez nich třeba v luhačovickém hotelu Miramare . I bez nich tam totiž mají zcela plno až do konce roku. „Neměli bychom kde ty lidi ubytovat. Luhačovice jsou plné každý rok,“ řekla Deníku ředitelka Miramare Veronika Záhorská.