On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Zatím Sněmovna schválila pozastavení celé EET na dobu stavu nouze a následující tři měsíce. Žádný podnikatel tak nyní nemusí evidovat své tržby a úřady tuto povinnost ani nekontrolují. Nouzový stav je prozatím schválen do 17. května. Od 1. května měla být EET spuštěna v další vlně pro ty, kteří dosud neevidovali tržby. Jde například o řemeslníky nebo lékaře.

Babiš dále uvedl, že bude prosazovat snížení DPH u ubytovacích služeb z 15 na deset procent, protože tento sektor krize kvůli koronaviru zasáhne nejvíc a zřejmě trvale. Podle Babiše je Česko zemí s třetí nejvyšší sazbou DPH pro ubytovací služby v Evropě. Od května již klesla sazba DPH z 15 na deset procent u stravovacích služeb.

Vláda podle premiéra také připraví program na pomoc podnikatelům v cestovním ruchu. "Je to sektor nejvíce postižený, asi i bude trvale kvůli zavřeným hranicím. Uvažujeme o dalším programu à la Covid," uvedl Babiš.

Programy Covid na podporu malých podnikatelů má na starosti Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). V principu jde o úvěry komerčních bank, za něž ČMZRB částečně ručí. "Musíme přijít s programem, který například podpořil investice do ubytovacích kapacit," dodal dnes premiér.

Podle dnešního vyjádření Svazu průmyslu a dopravy ČR by vláda měla vytvořit pro restaurace i hotely speciální uvěrový program Covid s vyšším ručením pro komerční úvěry. Restaurace a kavárny mají totiž podle svazu dva zásadní fixní náklady, které je při současných restrikcích zatěžují. Jde o mzdy zaměstnanců a nájmy.

V pondělí bude vláda jednat také o návrhu ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO), aby stát postiženým podnikatelům uhradil polovinu nájemného za dobu od 12. března do konce června. Dalších 30 procent by měl uhradit pronajímatel a 20 procent nájemce.

Nebude žádat o prodloužení nouzového stavu

Vláda také podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nebude žádat Sněmovnu o prodloužení stavu legislativní nouze, který platí do 17. května. Babiš to dnes řekl v pořadu Televizní noviny: Speciál televize Nova. Kabinet původně chtěl nouzový stav až do 25. května v návaznosti na harmonogram rozvolňování opatření proti epidemii koronaviru.

"Nebudeme žádat," uvedl ministerský předseda. Zdůvodnil to tím, že vláda má v pondělí projednat návrh novely zákona o ochraně zdraví, který má ministerstvu zdravotnictví dát větší pravomoci.

Zákon má ministerstvu zdravotnictví umožnit v případě potřeby zakázat nebo omezit činnost obchodů včetně nákupních center, výrobních provozoven a veřejné dopravy nebo regulovat hromadné akce. Ministerstvo by mohlo také nařizovat používání ochranných prostředků a regulovat činnost například zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb.

Dětské letní tábory od 1. července

Dětské letní tábory by se mohly konat od 1. července, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) České televizi (ČT). Záležet ale bude na epidemiologické situaci. Jasno má být podle Babiše do konce května. Dětské tábory jsou v současnosti zakázané kvůli epidemii nového koronaviru.

Možnost obnovit tábory od začátku července má premiérovu podporu. "Já to prosazuji, protože chápu, že rodiče budou rádi, když děti půjdou z domu na letní tábor," řekl Babiš ČT.

Vedoucí pracovní skupiny pro uvolňování karanténních opatření epidemiolog Rastislav Maďar novinářům v pátek řekl, že je snaha, aby byly tábory co nejdříve. "Za stávající epidemiologické situace by mohly tábory být bez nějakého prodlení hned začátkem léta," uvedl Maďar.

Zhoršení epidemiologické situace by ale podle Maďara mohlo například znamenat nutnost rozdělit větší tábory na menší a podobně. "Ale to zase může být organizačně komplikované. Takže my nastavíme základní pravidla a pokud vzhledem k epidemiologické situaci bude možné splnit, tak budou. A pokud ne, tak ne," uvedl v pátek Maďar.

Přípravný výbor Asociace dětské rekreace ČR ve středu uvedl, že zákaz konání letních táborů v tomto roce by mohl být likvidační pro majitele táborových areálů a cestovní kanceláře či agentury zaměřené na dětskou rekreaci. Letních táborů se dle asociace každoročně účastní zhruba čtvrt milionu dětí.