K tomu, aby se z výčepního stal skutečný mistr, nestačí jen dokonale načepovat skvostnou hladinku se sněhobílou krémovou pěnou, ale vyžaduje se i jeho charismatické vystupování. Tak, aby „mistr výčepních“ uměl poutavě vyprávět o plzeňském ležáku jako jedinečném českém nápoji a aby měl znalosti i z oblasti výroby, historie a péče o něj.

Letos se do základních kol soutěže Pilsner Urquell Master Bartender přihlásilo více než 250 výčepních, kteří dokonale ovládají svoje řemeslo, dělají ho s láskou a samozřejmě sdílí nadšení pro plzeňský ležák. Pilířem soutěže není nejen osvěta mezi výčepními, ale především podpora, zachování a další rozvoj výjimečné české pivní kultury.

Výčepní by měl v hospodě hrát hlavní roli – a toto očekávání musí jít ruku v ruce s jeho znalostmi, dovednostmi a empatií k hostům, i s úctou k pivu, které mu prochází pod rukama. V uplynulých týdnech proběhlo sedm regionálních kol, ze kterých se do finálového klání probojovalo 22 nejlepších.

V těchto dnech objíždí odborníci na čepované pivo inkognito restaurace finalistů a sledují, zda své znalosti uplatňují také v praxi. Ve dnech 14.–15. srpna se všichni sejdou v plzeňském pivovaru a odborná porota z nich vybere nejlepšího výčepního plzeňského ležáku pro rok 2019.

Cesta světem za pivem

Ti nejlepší obdrží zajímavé ceny, jako je například cesta za plzeňským pivem po evropských hospodách nebo možnost uvařit si pod dohledem plzeňských sládků vlastní várku piva. Z vyjádření vítězů minulých ročníků je však jasné, že tím hlavním je vždy získání prestiže pro výčepního i hospodu, ve které čepuje.

Mnohým vítězům minulých ročníků soutěž doslova změnila život. Čepovali pivo na nejprestižnějších akcích jakými jsou olympijské hry, světové veletrhy, nebo koncerty světových hvězd. Objížděli rovněž vyhlášené restaurace ve světě, aby kolegy učili, jak se o pivo správně postarat a jak vlastně plzeňský ležák čepovat.

Rozhodují detaily

„Ve finále už rozhodují detaily, kterými se v soutěži jednotliví výčepní odlišují. Některé občas zradí vůle a projeví se u nich nervozita nebo tréma, ale to patří asi ke všem soutěžím takového významu. Z regionálních kol vím, že všichni, kteří budou soutěžit 14.–15. srpna vPlzni, jsou již teď skutečnými mistry svého řemesla. S klidným svědomím mohu doporučit pivo od kteréhokoli z nich a vím, že bude perfektně načepované. Přeji letošním soutěžícím hodně štěstí ve finále a těším se na setkání s nimi u nás v pivovaru a vám, našim zákazníkům, setkání s nimi v hospodě,“ říká emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka, předseda odborné poroty soutěže.

Sedm vítězů regionálních kol

MICHAL ŠPANĚL, 28 let, Ostrava

Originál Baseball Restaurant – Arrows. Michal se už jednou do finále soutěže dostal – v roce 2015. Výhru by slavil s přáteli, ideálně vypitím celého tanku plzeňského ležáku.







SIMON BALONEK, 33 let, Praha

Výčepní restaurace U Kruhu se do soutěže přihlásil už i v roce 2017, kdy se dostal do finále. Na oslavu by pozval štamgasty a kamarády.





DOMINIKA ŠIMŮNKOVÁ, 22 let, Praha

Výčepní v restauraci Pod Ledem. Práci výčepní se věnuje od roku 2018 a už letos je ve finále soutěže. Oslavila by to velkým sudem piva.





LUCIE HANKOCYOVÁ, 37 let, Brno

Výčepní z restaurace Tusto Titanium. Místo za výčepem má teprve rok a už postoupila do finále. Chce se totiž neustále zdokonalovat a jít si za svým. Každý den restaurace přináší nové zážitky i netradiční situace. Oslava vítězství by byla určitě do rána, ale jakého dne, to nám už neřekla.



PETR SVÁČEK, 24 let, Plzeň

Výčepní ze Švejk Restaurantu U Pětatřicátníků. Poprvé se soutěže zúčastnil před rokem. Je si dobře vědom toho, že o pivo se musí pečovat, podávat ho v té nejvyšší kvalitě a posouvat laťku čepování stále dál. Nevšední zážitek? Asi kachna, která vletěla do restaurace a nechtěla ji opustit. Nejspíš jí hodně chutnalo pivo, neplatila na ni ani přivolaná policie, ani snaha personálu poslat ji zpátky do přírody.

MARTIN KŘÍŽEK, 31 let, Karlovy Vary

Čepuje v restauraci Ventura Pub – Evropák, za výčepem stojí od roku 2012. Soutěže Pilsner Urquell se zúčastnil již v minulosti a v letech 2017 a 2018 dokonce postoupil do finále. Že by mu úspěch přinesl rok 2019?

FILIP PÁDECKÝ, 26 let, Turnov

Výčepní z tankovny Plaudit v soutěži není žádným nováčkem. V minulosti patřil mezi její finalisty a zážitků z provozu má nespočet. Vítězství by zapil společně s ostatními soutěžícími a posléze by vše oslavil ještě jednou, se svou rodinou.

Vítězové regionálních kol postoupili do finále.

Buďte u toho i vy!



14. srpna od 19:00 hodin se můžete s letošními finalisty soutěže Pilsner Urquell Master Bartender setkat i vy!



Na nádvoří plzeňského pivovaru se kromě dobrého piva a představení soutěžících můžete těšit na živé vystoupení oblíbené poprockové kapely O5 a Radeček.