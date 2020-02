Certifikát Hvězda sládků je ocenění, které plzeňský Prazdroj každoročně uděluje za nejlepší péči o čepované pivo. Experti i degustátoři navštěvují jednotlivé provozovny v utajení, a Hvězdu sládků získaly jen ty podniky, které prošly v přísném několikakolovém hodnocení.

Na Havlíčkobrodsku ji letos dostal pouze Panský dům. Bez zajímavosti určitě není ani to, že na Vysočině se tímto oceněním může pochlubit jen deset provozoven.

„Nesmírně si toho vážíme a je to pro nás velká pocta. Zároveň to ale svědčí o tom, že o pivo v naší restauraci opravdu pečujeme a jdeme správným směrem,“ vyjádřil se k ceně majitel chotěbořské provozovny Pavel Halama, který ji získal hned ve třech svých podnicích, kromě Chotěboře i ve Žďáře nad Sázavou a Čáslavi. Podle jeho názoru to kvitují nejenom zákazníci, ale posléze i vyhlášený pivovar, jež si dobré jméno drží nejenom v České republice, ale takřka po celém světě.

HVĚZDA SLÁDKŮ NA VYSOČINĚ

Gold bar Pelhřimov

Restaurace U Suchánků Horní Cerekev (PE)

Klubovna FC VM Velké Meziříčí (ZR)

Hotel U hraběnky Telč (JI)

Restaurace Jihlavský parlament Jihlava

Astra G Žďár nad Sázavou

Klub Fair–Play Bystřice nad Pernštejnem (ZR)

Kozlovna Bystřice nad Pernštejnem (ZR)

Originál 1869 INGOT Žďár nad Sázavou

Restaurace Panský dům Chotěboř (HB)