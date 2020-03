Podle jednatele havlíčkobrodské společnosti Futaba Petra Charváta se i na výrobě nebezpečí nákazy může výrazně podepsat. „Zatím jsou jarní prázdniny, lidé jsou doma a nebo na dovolené, ale je otázka, jak bude vypadat situace, až prázdniny skončí,“ podotkl Charvát s tím, že pokud budou chtít zaměstnanci zůstat s dětmi doma, mají na to právo.

Mateřské školy sice budou v provozu, ale základní školy ne. Nezaopatřené děti do 10 let nemohou rodiče nechat samotné doma, a tak si alespoň jeden z rodičů bude muset v práci vzít ošetřovatelské volno. Takže samozřejmě do práce nepřijdou a zaměstnavatel se stím bde muset vyrovnat. Zaměstnanci Futaby podle Charváta nepodnikají cesty do ohrožených oblastí, firma zajistila nákup hygienických roušek, zavedla přísná hygienická pravidla a omezila návštěvy v areálu firmy. Nepřijímá ani žádné pracovní síly ze zahraničí.

„Naše štěstí je, že firma zaměstnává hlavně muže. Takže pokud budou zavřené školy, starost o děti si vezmou na svoje bedra ženy. Navíc naši zaměstnanci,pokud vím, do Itálie na dovolené a výlety často nejezdí,“ konstatoval Josef Zikmunda z akciové společnosti Kovofiniš Ledeč nad Sázavou. Naopak velký počet žen pracuje ve firma Hartmann Rico Havlíčkův Brod, ale jaký by mělo vládní opatření vliv na chod firmy, to je podle personalistky Blanky Otradovské otázka na vedení firmy. „Informace je pro nás zatím hodně čerstvá,“ podotkla Otradovská.