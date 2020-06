Bylo to 7. ledna 1931, kdy přišel jsem poprvé do Přibyslavě. Začínal jsem sám v malé kanceláři tehdejší zprostředkovatelny práce na vypůjčeném stole, s vypůjčeným psacím strojem, papírem, mezi čtyřmi holými zdmi, bez pomůcek. Takto popisuje počátky svého působení v Přibyslavi Jaroslav Bezpalec, první ředitel Lesního družstva obcí v Přibyslavi, které si letos připomíná dvě významná historická výročí.

Historie Lesního družstva obcí Přibyslav se píše už 90 let. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni a Archiv družstva

„Prvnímu předsedovi Jaroslavu Bezpalcovi a jeho kolegům se podařilo vybudovat od nuly prosperující podnik, spravující lesní majetky bývalého velkostatku Žďár. Letos je to devadesát let od založení družstva a pětadvacet let od obnovení jeho činnosti po roce 1989. Chtěli jsme si obě výročí důstojně připomenout letos na jaře, ale kvůli koronaviru jsme museli oslavy přesunout na konec léta,“ sdělil ředitel Lesního družstva Jiří Svoboda. Jak dodal, těch pětadvacet let ukázalo, že lesní družstvo je dobrým hospodářem a významně obohacuje rozpočty členských obcí.