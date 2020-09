Zahájení výroby plánuje Stora na třetí čtvrtletí roku 2022. Nová technologie umožní zvýšit na Ždírecku významně i počet pracovních míst.

Tyto dřevěné CLT panely jsou využívány hlavně při stavbě dřevěných domků. Ty nazývají ekologové domy budoucnosti. „ Domy z CLT panelů se budují jako japonské skládačky origami. Jsou zdravé. Spoří energii a přitom zachovávají dostatek prostoru,“ popsal výhody staveb z CLT panelů například Lukáš Kovařík ze společnosti Futurami. Jak dodal, CLT panely se hodí i k montování bytových domů nebo veřejných staveb.

Jakmile Stora Enso linku na CLT panely zprovozní, dokáže ( po skončení úvodní fáze ) vyrobit ročně panely v objemu přibližně 120 tisíc metrů krychlových. Podle Larse Völkela, výkonného viceprezidenta divize dřevěných výrobků Stora Enso Wood Products to bude významný krok i pro firmu. Investice do výroby dřevěných panelů vytvoří společnosti roční obrat v hodnotě asi 70 milionů euro, pokud závod poběží na plnou kapacitu. Výstavba výrobní linky začne v průběhu prvního čtvrtletí roku 2021, velkou výhodou je spojení se současnou pilou. „Odhaduje se, že se díky tomuto projektu Stora navýší počet stávajících zaměstnanců na plný úvazek o 110. Investice do stavby linky činí 79 milionů euro,“ upřesnila mluvčí společnosti Jana Vondrová s tím, že Stora Enso již obdržela pro investici všechna požadovaná povolení.

„Tyto investice umožní urychlit náš růst na trhu dřevěných konstrukcí,“ zdůraznil Lars Völkel. Stavba linkyje také v souladu se strategickou koncepcí vývoje společnosti. O dřevěné CLT panely je na na domácích i světových trzích velký zájem. „Díky vlastnostem, které umožní budovat vyšší, lehčí, a přesto silnější stavby než kdy dřív,“ zdůraznil říká Lars Völkel.