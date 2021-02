Těšil se, že v pondělí konečně bude moci po dlouhé pauze otevřít. „A nejen my, těšili se také naši zaměstnanci, kteří s námi tuhle nelehkou situaci sdílejí. Čtyři dny jsme v restauraci topili naplno. Přízemí domu je totiž ze středověku, zdi jsou z větší části kamenné, takže ji vytopit není úplně jednoduché,“ popisuje Vlček.

V současné chvíli je restaurace zcela zavřená, nefunguje ani přes výdejové okénko. „Nevaříme. Lidé si odvykli stravovat se v restauracích a využívají vývařovny. Bojím se toho, jestli se vůbec někdy vrátí. Na malých městech to bude velice těžké,“ neskrývá své obavy.

Nad vodou je momentálně drží jen příjem z ubytování. „Náš tříhvězdičkový penzion jsme pronajali jako ubytovnu zahraničním pracovníkům. Samozřejmě za podstatně nižší ceny,“ svěřuje se majitel restaurace a penzionu U Kubínů.

„O nás zatím zase až tolik nejde. Podnikáme už třicet let, z čehož jednadvacet jsme ve svém. Sdílíme ale obavy, co bude s našimi kolegy, kteří platí nájmy a energie ve velikých hotelích a restauracích, cestovních kancelářích a se všemi, kteří pracují v cestovním ruchu,“ nechává se slyšet Vlček.

Napjatě proto sleduje, co bude dál. „Když padne cestovní ruch, bude dlouho trvat, než se vše opět vrátí do starých kolejí. Jsme na něm závislí úplně všichni. Je potřeba, aby si to ti nahoře uvědomili a chovali se podle toho. Zatím to mnohdy vypadá, že si na neštěstí druhých dělají jen svůj byznys,“ dodává sklesle.