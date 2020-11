Jeho rodina vlastní v Lipnici legendární hospodu, kam děda Richarda Haška chodil na pivo. O penzion a hostinec U České koruny v podhradí se stará Richardův syn, spisovatelův pravnuk. V pohostinství pracuje sedm lidí. I Haškovu hospodu zavřelo bezpečnostní opatření proti koronaviru.

„Obávali jsme se, že přijde nějaká krize, takže jsme do ničeho neinvestovali a šetřili. Proto nemusíme propouštět. Ani na platy jsme nesáhli nikomu,“ dodává Hašek. Ale jinak se netají tím, že koronavirus a vše kolem ho rozpaluje doběla. „Co můžete dělat? Jedině se zlinkovat ve vlastní hospodě. Žádný génius na koronu mezi námi není,“ říká s černým humorem potomek autora slavného Švejka.

Na okamžik pustí uzdu fantazii a přemítá, co pěkného by o době koronavirové asi řekl jeho dědeček, který si nikdy servítky nebral. „Přesně to napsal vlastně už ve Švejkovi. Člověk si myslí, že je gigant, ale je hovno, kamaráde. Teď je to pravda dvojnásob," cituje dědu Richard Hašek a dodává: „Děda by nejspíš ještě dodal, dáme si srk a pak se uvidí."

Tahle tajemná zkratka znamenala v hantýrce Haškovy Strany mírného pokroku v mezích zákona slivovici, rum a kontušovku. „Je to průšvih, a pořádnej. Utajená biologická válka. Léta jsme si žili v klidu a libovali si, jak je to fajn že se nemusíme hnát do války. A teď tady máme něco podobného,“ konstatuje Hašek. Jak dodává, zavítá občas do Prahy a ty prázdné pražské ulice, kde to vždycky žilo, ho dneska děsí. „Nechtěl bych být pražským podnikatelem v pohostinství. Opakuju, je to průšvih, strašnej průšvih,“ dodává.

On sám se bojí, že bez ohledu na kvalitu českých doktorů se člověk brzy možná nedostane do nemocnice ani na obyčejnou operaci kolena. „Nebude tam místo. V televizi se dívám, jak se krize vyvíjí, protože nic jiného tam ani nedávají," konstatuje Hašek a pochvaluje si, jak je rád, že mezi jeho blízkými ten virus nikdo nechytil. „Co se týče penzionu a hospody, hlavní je přežít do příštího jara.“

Přes to všechno Richard Hašek na adresu vlády nechrlí jen oheň a síru. „Být miliardářem jako Babiš, tak bych se na to vykašlal. Nikdo tuhle situaci nevyřeší úplně dobře. I když opozice tvrdí že by na to měla, tak v okamžiku, kdy by měla začít vládnout a rozhodnout, stáhnul by se jí zadek. Celý svět je v průšvihu. Peníze? A co s tím, když mezi námi běhá ta hnusná koule,“ povzdechne si Hašek.