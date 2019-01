Havlíčkův Brod: S podnikáním začínal v době, kdy to prý nebylo tak těžké.

Jeho prvním soukromým počinem byl obchod se zahradnickým zbožím, které se k nám dostávalo až z dalekého Tchaj-wanu.

Nyní Petr Albrecht z Chotěboře vlastní čtyři obchody se železářským zbožím, které na regionálním trhu fungují už dvacet let a mají více než dvacítku zaměstnanců.

„Našli jsme si svoji stálou klientelu," říká Albrecht, jehož podnikání přestálo i nástup mamutích obchodů s materiály pro kutily i stavebníky a statečně odolává i internetovému prodeji.

Vy jste s podnikáním začal v poměrně mladém věku, je to tak?

Ano, v době, kdy jsem začínal, mi bylo 24 let. V té době jsem pracoval jako vedoucí pobočky státního obchodu se železářským zbožím a tam jsem získal zkušenosti, které se mi do budoucna velice hodily. Na jednom veletrhu v Brně jsme pak spolu s jedním kolegou získali kontakt na společnost, která obchodovala se zahradnickým zbožím. Na našem trhu byla v tomto ohledu velká díra, kterou bylo potřeba zaplnit, tak jsme se toho ujali. Zahraniční společnosti byly hladové po našem trhu, který nabízel velmi slušnou perspektivu.

To bylo v první polovině devadesátých let, jak se vám v té době dařilo?

V té době to byl opravdu dobrý obchod. Dařilo se nám a po Česku i Slovensku jsme v té době měli několik poboček. Pak jsem se ale rozhodl otevřít si vlastní obchody v regionu. Začínal jsem v Chotěboři a v Hlinsku, postupem času jsem si otevřel další obchody ve Světlé nad Sázavou a v Havlíčkově Brodě.

Obchody jste od státu privatizoval?

To přímo ne. Třeba v Chotěboři už dříve fungovala státní prodejna podobného ražení, ale ta po revoluci skončila. Privatizaci podléhal dům, ve kterém sídlila, a v přízemí tak zůstalo prázdné místo. Nakoupil jsem tedy vybavení, sehnal zboží a podobný obchod si tam otevřel soukromě.

Jak se liší podnikání před dvaceti lety a dnes? Obecně vzato se asi dá říci, že začátky byly dříve jednodušší, že?

Jednoznačně. Dříve to nebylo tak problematické jako dnes. Bylo třeba hlavně sehnat peníze, což nebyl třeba v bance žádný velký problém, když jste měli smysluplný projekt. V podstatě se dá říci, že to bylo hlavně o odvaze a o penězích. A na úřadech nebylo tolik zbytečné byrokracie, veškeré papírování bylo mnohem jednodušší. Dnes jsou živnostníci zahlceni různými formuláři a nařízeními, a to možná mnohé odrazuje. Moc nevěřím tomu, že by v budoucnu nějak závratně soukromých podnikatelů přibývalo, spíše naopak.

A jak se vašim obchodům v dnešní době daří? Nebyla pro vás doba, kdy u nás začínaly některé mamutí obchody, které nabízely zboží podobného ražení, těžká?

Daří se nám vcelku slušně. Podařilo se nám během let vybudovat stálou klientelu zákazníků, kteří k nám pro zboží chodí. Pokud lidé potřebují spíše nějaké drobnosti, tak přece nebudou jezdit několik desítek kilometrů do větších měst, kde velké obchody jsou. Kupují u nás běžní občané, ale třeba i řemeslníci nebo chalupáři. Nyní u nás odebírají i větší stavební firmy a kovovýroby.

Mění se postupem času i vaši zákazníci?

Dá se říci, že kupují stále přibližně stejný sortiment zboží, mění se pouze značky. Liší se ale samotným procesem nakupování. V obchodě jako takovém už netráví tolik času jako dříve. Před lety si věci více prohlíželi, zkoumali. Nyní už mají většinou předem vybráno, jdou a danou věc si prostě koupí. Zároveň si ale klidně připlatí více peněz, když ví, že za ně dostanou adekvátní kvalitu. Ta je pro ně dnes asi nejvíc důležitá.

A co váš sortiment? Nebylo třeba ho s postupem času uzpůsobit době?

Neustále se snažíme přizpůsobovat sortiment požadavkům zákazníků. Je to jednoduché. Kdo nerozšiřuje nabídku zboží, nemůže do budoucna uspět na trhu.

Doba si ale žádá také inovace a spousta zboží jde sehnat třeba i na internetu.

Ono je to s prodejem na webu někdy dost problematické. Internet v žádném případě nepodceňuji a často si v pravidelných intervalech zpracovávám jakési srovnání jejich cen s kamennými obchody. A vím, že hlasy o tom, že na internetu jde zboží sehnat většinou daleko levněji, často dost pokulhávají. Naopak v kamenné prodejně mnoho věcí seženete levněji, a když si k tomu připočítáte ještě třeba poštovné, tak internetový prodej je často nevýhodný. Ale lidé jsou někdy dost pohodlní a navíc takovým akcím u počítače snáze uvěří. Navíc je velkou otázkou, jaká je úspěšnost při případné reklamaci vadného zboží zakoupeného na internetu. Nicméně i u nás se dá zboží objednat přes web. Já osobně ale doporučuji všem přijít na naše prodejny, kde naši zaměstnanci ochotně poradí.To je větší jistota kvalitního nákupu.

Podepsala se na vašich prodejnách často zmiňovaná ekonomická krize?

Řekl bych, že částečně se podepsala na každém z nás, ale nemělo to tak drtivý dopad, jak bývá občas prezentováno.