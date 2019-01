Olešenka – Ekologické hospodářství Jana Dvorského z Olešenky u Přibyslavi získalo v sobotu ocenění Nadačního fondu Bartákův hrnec.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Fond se v České republice dlouhodobě a systematicky zabývá propagací ekologického zemědělství.

„Odborná komise nadačního fondu si váží především zásluh Jana Dvorského při organizování ekozemědělců v PRO-BIO svazu i jeho zásadního podílu na vzniku první kontrolní organizace pro ekologické zemědělství u nás. Od roku 2005, kdy odešel z manažerských funkcí, se začal spolu se členy své rodiny naplno a úspěšně věnovat ekozemědělství na obnoveném statku. V rodinném hospodářství chovají plemenné bahnice a beránky ovcí Suffolk a kozy pro mléko. To zpracovávají ve vlastní malé mlékárně na sýry, tvaroh a další produkty," zdůvodnila udělení prestižní ceny členka správní rady fondu Miroslava Vohralíková.

Jan Dvorský v této souvislosti poznamenal, že jeho i celou rodinu získaná cena samozřejmě těší a vnímá ji především jako ocenění práce, kterou na svém statku každý den všichni odvádějí.

Nejkratší cesta ke spotřebiteli

Hospodářství rodiny Dvorských znají dobře nejen lidé přímo z Olešenky, ale i dalších míst Havlíčkobrodska či Jihlavska. Pro jejich kvalitní potraviny si totiž chodí nebo jezdí přímo k Dvorským do dvora, vídají je ale také na obnovených farmářských trzích.

„Farmářské trhy? To je obnovení historické tradice, ale i výborná myšlenka a správná cesta pro zemědělce a spotřebitele. Dnes se potraviny převážejí z jednoho konce světa na druhý a jejich kvalita je dost pochybná, různost sortimentu a chutí se stírá, čerstvost se nahrazuje konzervanty. Farmářské trhy zkracují cestu čerstvé tradiční potraviny od prvovýrobce ke spotřebiteli a obě strany z toho mají prospěch," mimo jiné uvedl Dvorský.

Farmářských trhů se rodina Dvorských zúčastňuje zhruba dvakrát do měsíce. „Navštěvujeme trhy v okolí, v Jihlavě, Brtnici, Telči a samozřejmě také v Havlíčkově Brodě. Právě do Havlíčkova Brodu se chystáme příští sobotu, jsou to ty nejlepší trhy široko daleko. I jako zákazník odjíždím vždy s plnými taškami lahůdek," řekla Věra Dvorská, která se na farmě stará o zpracování mléka, balení všech mléčných výrobků a následně i o jejich prodej.

Stojí za zmínku, že Věra Dvorská se nedávno vrátila z Bruselu, kde se zúčastnila konference věnované přímému prodeji farmářských produktů spotřebiteli.

„Hlavním úkolem bylo najít kroky, jak účinně malým farmářům pomoci, aby zdravé potraviny, které na svých farmách produkují, co nejrychleji dostali ke spotřebiteli. Byla jsem mile překvapena tím, jak všichni zástupci členských zemí Evropské unie fandí malým zemědělcům a skutečně hledají cesty, jak jim pomoci," pokračovala Dvorská.

Tu ale nepříjemně překvapilo, že Českou republiku zastupovala v Belgii pouze sama. „Na konferenci přijely stovky lidí. Byli tam zástupci Evropské komise, zástupci ministerstev zemí Evropské unie. Nechápu, proč z České republiky nepřijel ani jediný zástupce příslušných státních orgánů," posteskla si Dvorská.

Ekologické zemědělství považují členové rodiny Dvorských za životní styl. Neznamená pro ně pouze práci a zdroj obživy. „Každé podnikání, pokud se dělá poctivě, je těžké," zareagoval ještě Dvorský na nedávné protesty zemědělců. „Proč blokovat silnice a obtěžovat prosté lidi? Ti přece nezavinili současnou ekonomickou situaci. Tvrdě je nutné uhodit na opravdové viníky. Tedy na politiky a úředníky," uzavřel Dvorský.