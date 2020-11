Věnečky, kytice, zdobené kříže i srdce, klasické i moderní aranžmá, to vše má květinářka v nabídce. „Někteří upřednostňují klasiku, jiní mají raději moderní styl. Mám vazby z přírodních i umělých materiálů. Každý si může vybrat,“ usmívá se Radka Plocková.

Na listopadový svátek se připravuje už dlouho dopředu. „Dušičky dají nejvíce práce. Valentýn nebo Den matek se odbudou za pár dní, ale na Dušičky se připravuji od jara, kdy vysévám na záhony kytky na sušení – slaměnky, statici a podobně,“ vysvětluje Radka Plocková.

Květinářka je tudíž i tak trochu zahradnice. A také sběratelka všech možných věcí, které se k dušičkovému aranžmá mohou hodit. „Sbírám a suším vratič i šišky. Chodím hodně do přírody a sbírám všechno, co by šlo použít. Pak také nakupuji exotické plody a umělé kytky. Chvojí a zelenou výzdobu si shromažďuji až nakonec, aby to zůstalo čerstvé,“ popisuje květinářka.

Před svátky začíná mravenčí práce. Každá vazba, věnec, srdíčko či křížek jsou naprosto jiné. Velkou roli hraje množství nasbíraných a nakoupených komponentů, které umožňují větší výběr. Ke slovu se dostává zručnost i fantazie. Práce vyžaduje trpělivost, květinářka bere do rukou každou větvičku, kytku i stužku a dolaďuje každičký detail. „Ti, co si připravují dušičkové vazby doma, vědí, o čem je řeč. Za každou kyticí je spousta práce,“ souhlasí Radka Plocková.

V jejím krámku ale nemusí lidé nakupovat pouze „hotovky“. I pro ty, co si raději vyrobí vlastní dušičkovou ozdobu, má nabídku. „Mohou si nakoupit jednotlivé komponenty a udělat si věnečky sami. A mám tu i svíčky a další věci,“ zve k nákupu Radka Plocková.

K dušičkové výzdobě hrobů přistupuje každý po svém. Někteří si nakoupí hotové věci, jiní si je raději udělají sami. A další si namísto květinových vazeb a věnců vyberou raději řezané nebo hrnkové květiny. „To bývá hodně ovlivněno počasím. Letos nemrzne, takže i živé či řezané květiny se prodávají hodně,“ říká květinářka.